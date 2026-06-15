Bayer Leverkusen lässt es beim Jubiläum des SV Rindern krachen Der SV Rindern feierte sein 100-jähriges Bestehen mit der Traditionself von Bayer Leverkusen – es wurde ein 12:3-Spektakel. Das Festwochenende war der Höhepunkt eines ereignisreichen Jubiläumsjahres. Was der Verein bis Dezember noch plant. von RP / Hans Sterbenk · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Leverkusen sorgt für ein Schützenfest – Foto: Bayer Leverkusen

Verlinkte Inhalte Jens Rosmüller

Eine rundum gelungene Veranstaltung war das Festwochenende zum 100-jährigen Jubiläum des SV Rindern. „Besser konnte es nicht laufen“, lautete das Resümee von Jens Rosmüller, dem Vorsitzenden des rührigen Vereins. Prominente Gäste hatte der Verein mit der Traditionself von Bayer Leverkusen eingeladen, die auf dem grünen Rasen zauberten und vor mehr als 600 Zuschauern einen 12:3-Sieg gegen die Rinderner All Stars feierten. Im Mittelpunkt stand dabei der ehemalige Nationalspieler Stefan Kießling, der auch den ersten Treffer erzielte.

Kießling und Leverkusens Traditionself begeistern Hunderte Fans in Rindern Überhaupt war der Torschützenkönig der Bundesliga-Saison 2012/13 äußerst umtriebig und nie auszuschalten. In nichts nach stand ihm Hans-Peter Lehnhoff, der bewies, dass auch im fortgeschrittenen Alter von 62 Jahren noch guter Fußball zelebriert werden kann. „Bayer spielt einen wunderschönen Tiki-Taka“, freute sich auch Stadionsprecher Tobias Budde über den starken Auftritt der Gäste. Zur guten Unterhaltung trugen aber auch die von Christian Roeskens gecoachten All Stars bei, die unverdrossen kämpften und mit den Treffern durch Christian Tüchthuisen, Leon Nass und Markus Staar für ihren unermüdlichen Einsatz belohnt wurden. Möglich gemacht hatte das Gastspiel der Leverkusener Elf Eric Jansen. Der stellvertretende Vorsitzende des SV Rindern ist glühender Bayer-Fan und gehört dem Businessclub des Vereins an.

Für Eric Jansen gab es vor der Partie noch eine besondere Auszeichnung. Von der Traditionself bekam er ein Originaltrikot der Bayer-Mannschaft, die in der Saison 2023/24 souverän den deutschen Meistertitel gewonnen hatte – Autogramme natürlich inklusive. Ehrungen im Festzelt: Treue Mitglieder des SV Rindern im Rampenlicht Schon am Abend zuvor hatte es im schmucken Festzelt eine Feier gegeben, in der die Ehrungen langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt standen. Dabei wurde Willi Kock ausgezeichnet, der dem SV Rindern schon seit 75 Jahren verbunden ist. Herbert Storch ist seit 65 Jahren dabei. Auf 60-jährige Mitgliedschaft können Willi Heeks, Hans-Josef van Lier und Heinz-Theo Singendonk verweisen. Bernadette Siebers, Christina Siebers und Monika Baumann sind vier Jahrzehnte im Verein. Und für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Andy Janßen, Annette Ketz, Ludger Ketz und Maurice Rosmüller ausgezeichnet.