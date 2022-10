Bayer Leverkusen gewinnt Jugendturnier beim 1. FC Viersen Die U17 der Werkself setzt sich im hochkarätig besetzten Turnier am Hohen Busch durch. Viersen-Coach Carlos Miguel ist mit seinem Team und dem Ablauf hochzufrieden.

Internationales Flair umgab das Stadion am Hohen Busch beim 1. FC Viersen in den vergangenen Tagen. Am Wochenende richtete der Verein erstmalig den „WinTec-Autoglas-Cup“ aus – ein hochkarätig besetztes Jugendturnier mit U17-Teams aus Deutschland, Portugal und Polen. Ausrichter Viersen trat mit seiner U19 an.

Auch in diesem Jahr ließen die Organisatoren mit ihrem Teilnehmerfeld aufhorchen und konnten neben den B-Jugenden von Bayer 04 Leverkusen, Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld, VfL Bochum und Fortuna Köln mit Gornik Zabrze und Benfica Lissabon zwei internationale Vertreter gewinnen. Während Gornik Zabarze die kurzfristig verhinderte Barcelona-Academy aus Warschau ersetzte und in Deutschland wohl insbesondere wegen Weltmeister Lukas Podolski bekannt ist, brachte Benfica Lissabon großen international Flair auf Topniveau mit zum Hohen Busch. Der Verein aus Portugals Hauptstadt ist für seine exzellente Jugendarbeit bekannt und brachte über die Jahre legendäre Fußballer wie Eusebio, Rui Costa und jüngst Joáo Félix hervor. Und so reiste die U17 Lissabons auch an diesem Wochenende mit zwölf Junioren-Nationalspielern nach Viersen.

Internationale Jugendturniere und der 1. FC Viersen: Dass das eine gute Kombination ist, zeigte bereits die Vergangenheit. War es in den 1980er-Jahren das „Hans-Holter-Gedächtnisturnier“, an dem internationale Top-Vereine wie Real Madrid mit ihren Jugendteams teilnahmen, war es von Beginn bis Mitte der 2010er-Jahre das „Internationale U10/U12 Pfingstturnier“. Bei der letzten Ausgabe im Jahre 2014 spielte dort unter anderem der Sohn von Real Madrid- und Schalke 04-Legende Raúl Gonzales Blanco mit.

Am Ende der zwei Turniertage gewann die B-Jugend von Bundesligist Bayer 04 Leverkusen das spannende Finale gegen die U17 von Arminia Bielefeld mit 1:0 und beendete so ein sportlich wie organisatorisch rundes Wochenende. Von allen Seiten wurden die Verantwortlichen des 1. FC für ihre gute Organisation und tolle Atmosphäre gelobt. „Für mich ist dieses Turnier ein voller Erfolg“, sagt Mitorganisator und U19-Trainer Carlos Miguel.

Dass aber auch die deutschen Vertreter mit starken Nachwuchstalenten bestückt waren, mussten die „Encarnados“ (port. die Roten) schnell selbst feststellen. Am Ende reichte es für die favorisierten Lissabonner nach der Halbfinal-Pleite gegen Arminia Bielefeld immerhin noch zu einem respektablen dritten Platz, da sie sich im Spiel um Platz drei gegen die Auswahl des VfL Bochum durchsetzen konnten.

Zufrieden mit dem Auftritt seines Teams war auch Viersens U19-Coach Carlos Miguel: „Die Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt. Wir wollten den Jungs ein echtes Highlight mit diesem Turnier bieten, für einige von ihnen ist es das letzte Juniorenjahr, da sollte es noch mal einen Höhepunkt geben. Die hier gewonnene Erfahrung wird uns in der Sonderliga noch weit bringen“, sagte Miguel. Trotz der starken Konkurrenz habe es der Viersener Nachwuchs über das gesamte Wochenende sehr gut gemacht und sei in den Spielen keinesfalls chancenlos gewesen. So gab es unter anderem in der Vorrunde einen 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf und ein 2:2-Unentschieden gegen den VfL Bochum. Zudem hob Miguel an diesem Wochenende die gute Zusammenarbeit mit den Vereinsverantwortlichen und seinem Trainerkollegen Arian Gerguri hervor.

Chancenlos waren die Viersener auch in der Endrunde am Sonntag nicht. Gegen Gornik Zabrze hielt der 1. FC lange gut mit und verlor schlussendlich nur knapp mit 0:1. Im letzten Platzierungsspiel setzte es ein 1:2 gegen Fortuna Köln. „Es war ein sehr erfolgreiches Wochenende, an dem alle Jungs von uns genug Spielzeit bekommen haben“, so Miguel, der das Turnier gerne auch im kommenden Jahr wieder planen möchte. Dann erneut mit Benfica Lissabon – und möglicherweise auch mit der Jugend von Juventus Turin.