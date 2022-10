Bayer Leverkusen Frauen: Chancenausbeute ist das Manko Bayers Bundesliga-Fußballerinnen wollen sich in Freiburg effizienter präsentieren.

Schuld daran ist die negative Tordifferenz (-4). Deutlich besser in der Trefferstatistik steht der SC Freiburg da (+1) und belegt darum vor dem Duell mit den Leverkusenerinnen an diesem Samstag (14 Uhr) den vierten Rang. Spektakel war bislang garantiert, wenn die Breisgauerinnen auf dem Feld standen. 21 Treffer fielen in den Ligaspielen mit ihrer Beteiligung – so viele wie bei keinem anderen Erstligisten – dazu fünf weitere im Pokal beim 3:2 Erfolg nach Verlängerung beim Zweitliga-Spitzenreiter SG 99 Andernach.

„Der SC Freiburg hat viele Tore geschossen, aber auch viele Gegentore kassiert – sprich: Sie sind stark im Angriff, haben aber Schwächen in der Verteidigung“, bewertet Coach de Pauw die etwas durchwachsene SCF-Torbilanz von 11:10. Mehr Treffer als die Freiburgerinnen hat nur Titelverteidiger Wolfsburg auf dem Konto (14). Weniger Gegentreffer haben allerdings auch nur die „Kellerkinder“ Essen und Potsdam. Nicht mal halb so viele Treffer wie bei den Partien des nächsten Gegners fielen bei Bayers Partien. Das wird besonders deutlich, wenn das 1:6 herausgerechnet wird. Die übrigen drei Leverkusener Partien wurden jeweils durch ein einziges Tor entschieden.

Dreimal landete der Ball insgesamt nur für die Leverkusenerinnen im Netz – jeweils durch Jill Bayings. Weniger eigene Tore konnten nur die Abstiegskandidaten Meppen und Bremen für sich verbuchen. Die magere Ausbeute steht im krassen Widersatz zu den hohen Zielen, die sich de Pauw und seine Schützlinge gesetzt haben. Besserung erhofft sich der Trainer bereits im Breisgau. „Wir müssen einfach die Tore machen. Wir haben gegen Meppen zuletzt viele Chancen bekommen. Unsere Möglichkeiten müssen und wollen wir dieses Mal nutzen. Wir brauchen einen guten Fokus“, fordert er. Das werde jedoch nicht einfach. Der SCF sei durch den variablen Spielstil ein schwer auszurechnender Gegner.