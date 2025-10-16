 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Grefrath spielt stark.
Grefrath spielt stark. – Foto: Michael Zöllner

"Bayer" Grefrath gastiert in Grevenbroich, Vorst empfängt Novesia

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Tabellenführer Germania Grefrath muss am Freitag zum TuS Grevenbroich, parallel steigt ein Verfolgerduell zwischen Sportfreunde Vorst und Novesia Neuss.

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Tabellenführer Germania Grefrath muss am Freitag zum TuS Grevenbroich - wird es wieder ein Last-Minute-Sieg wie zuletzt? Parallel steigt ein Verfolgerduell zwischen Sportfreunde Vorst und Novesia Neuss. So läuft der 10. Spieltag:

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Morgen, 20:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
20:00live
Spieltext TuS Grevenb. - Ge. Grefrath

Morgen, 20:00 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
20:00live
Spieltext SF Vorst - DJK Novesia

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
15:30live
Spieltext VfR Büttgen - FC Straberg

So., 19.10.2025, 12:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
12:30
Spieltext Weissenberg II - SG Orken

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
15:00
Spieltext SV Rosellen - SV Glehn

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
15:15
Spieltext Delhoven - Wevelinghov.

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
15:30live
Spieltext SG Grimlinghaus... - Reuschenberg

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
FC Zons
FC ZonsFC Zons
15:30
Spieltext FSV Vatan - FC Zons

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag
Do., 23.10.25 20:00 Uhr SV Glehn - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Zons - SG Grimlinghausen / Norf
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - FSV Vatan Neuss
So., 26.10.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - Sportfreunde Vorst
So., 26.10.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Grevenbroich
So., 26.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen
So., 26.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FC SF Delhoven

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Rosellen
So., 02.11.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Glehn
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - BV Wevelinghoven
So., 02.11.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - DJK Novesia Neuss
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC Zons
So., 02.11.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - TuS Reuschenberg
So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC Straberg
So., 02.11.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Orken-Noithausen

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

_______________

