"Bayer" Grefrath gastiert in Grevenbroich, Vorst empfängt Novesia

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Tabellenführer Germania Grefrath muss am Freitag zum TuS Grevenbroich - wird es wieder ein Last-Minute-Sieg wie zuletzt? Parallel steigt ein Verfolgerduell zwischen Sportfreunde Vorst und Novesia Neuss. So läuft der 10. Spieltag:
11. Spieltag
Do., 23.10.25 20:00 Uhr SV Glehn - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Zons - SG Grimlinghausen / Norf
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - FSV Vatan Neuss
So., 26.10.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - Sportfreunde Vorst
So., 26.10.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Grevenbroich
So., 26.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen
So., 26.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FC SF Delhoven
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Rosellen
So., 02.11.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Glehn
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - BV Wevelinghoven
So., 02.11.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - DJK Novesia Neuss
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC Zons
So., 02.11.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - TuS Reuschenberg
So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC Straberg
So., 02.11.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Orken-Noithausen
