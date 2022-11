Bayer-Fußballerinnen finden zu spät ins Spiel Frauen-Bundesliga: Die Frauen von Bayer Leverkusen haben gegen die TSG Hoffenheim mit 1:3 verloren.

Am Ende war alles wie so oft: Bayers Bundesliga-Fußballerinnen traten die Heimreise aus Sinsheim mit einer Niederlage im Gepäck an. Aber gefühlt waren die Leverkusenerinnen beim 1:3 (0:2) so nah dran wie lange nicht mehr an einem Punktgewinn bei der TSG Hoffenheim. Das belegte auch die große Erleichterung der Gastgeberinnen nach ihrem dritten Treffer von Vanessa Leimenstoll in der Schlussminute sowie in den Interviews nach Spielende.

„In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel noch spannend. Bis zum 3:1 mussten wir zittern“, sagte Erelate Memeti, Torschützin des 2:0. Auch TSG-Coach Gabor Gallai war mit dem zweiten Durchgang alles andere als zufrieden. „Da fehlte uns jeglicher Zugriff. Leverkusen hat das richtig gut gemacht und uns hinten reingedrängt“, betonte er.

Unverdient war der Hoffenheimer Erfolg jedoch aufgrund der ersten rund 50 Minuten nicht. In denen unterband Bayer zwar mit zum Teil recht hohem Pressing zwar weitgehend den Spielaufbau des Gegners, war aber bei dessen langen Bällen in die Spitze nach Ballverlusten nicht auf dem Posten. Die Folge waren mehrere glänzende Chancen, von denen Hoffenheim zwei nutzte und durch Gia Corley (12.) und Memeti (22.) verdient in Führung ging. Leverkusens Spielführerin Elisa Senß ärgerte sich über diese aus ihrer Sicht zu einfachen Treffer durch individuelleFehler. „Wenn wir weiter oben mitspielen wollen, dann darf uns so etwas nicht passieren“, sagte sie.

Bayer selbst kam in der ersten Halbzeit zwar immer wieder zu Ballgewinnen in vielversprechender Position, ließ aber just die Zielstrebigkeit, durch die die TSG sich auszeichnete, vermissen und machte zu wenig aus den sich dennoch bietenden Gelegenheiten. Angeführt von der mit großer Entschlossenheit auftretenden Senß machten die Leverkusenerinnen es nach dem Seitenwechsel deutlich besser. Es war kein Zufall, dass dem Anschlusstreffer ein feiner Steckpass der Kapitänin vorausging. Sie setzte Amira Arfaoui schön in Szene, die Angreiferin bewahrte die Ruhe, umkurvte TSG-Keeperin Martina Tufekovic und schob den Ball ins leere Tor (60.).Weitere vielversprechende Möglichkeiten blieben allerdings ungenutzt. Hoffenheim stand gehörig unter Druck, ehe die eingewechselte Leimenstoll bei einem der raren Entlastungsangriffe der TSG für die Entscheidung sorgte.