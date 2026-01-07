Leverkusens Frauen reisen an die iberische Halbinsel. – Foto: Ralf Hasselberg / Privat

Bayer-Frauen reisen ins Trainingslager nach Portugal Wie die Werkself starteten auch Bayers Fußballerinnen am Sonntag trotz Schneefall ins neue Jahr. Die erste Einheit auf Trainingsplatz 3 an der BayArena fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dem deutschen Winter trotzen müssen Coach Roberto Pätzold und seine Schützlinge aber erst einmal nur bis Freitag.

Schon am Samstag brechen die Leverkusenerinnen in ein achttägiges Trainingslager im portugiesischen Faro auf. In der Hauptstadt der Subregion Algarve findet nächste Woche Freitag auch das – Stand jetzt – einzige Testspiel der Vorbereitung statt. Dabei trifft Bayer 04 auf den Schweizer Tabellenführer Servette FCCF. Die Partie ist die Generalprobe für den Wiedereinstieg in den Liga-Spielbetrieb. Auf die Leverkusenerinnen wartet am Freitag, 23. Januar, ein Auswärtsspiel bei Union Berlin. Das erste Heimspiel des Jahres bestreiten sie am Samstag, 31. Januar, gegen den 1. FC Nürnberg. Die jeweiligen Hinspiele konnte die Pätzold-Elf gewinnen.

Platz drei wird anvisiert Die Mannschaft möchte mit erneut zwei Siegen gerne eine Erfolgsserie starten. Eine solche wird auch nötig sein, will Bayer im engen Rennen um den begehrten dritten Platz nicht frühzeitig den Anschluss verlieren. „Die Konkurrenz wird immer größer und es zeichnet sich ab, dass ein breites Feld an Teams um den dritten Platz spielt – wir zählen dazu“, stellt der sportliche Leiter Achim Feifel fest. Er sei nach dem bisherigen Saisonverlauf weder unzufrieden noch breche er in Jubelstürme aus. „Wir wollen positiv nach vorne blicken und haben uns eine Position erarbeitet, aus der heraus wir angreifen können“, sagt er.

Feifel ist überzeugt, dass dies mit dem vorhandenen Personal möglich ist – zumal einige Leistungsträgerinnen nach Verletzungen zurückkehren. Transfers sind darum aktuell nicht zwingend erforderlich. „Der Kader ist stabil genug, sodass wir im Winter nicht unbedingt etwas umsetzen müssen, um erfolgreich zu bleiben. Wir machen nur dann etwas, wenn sich beispielsweise ein für den Sommer geplanter Transfer vorziehen lässt“, kündigt er an. ____