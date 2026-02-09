Bayer-Frauen betreiben Chancenwucher in Frankfurt

Die haderte anschließend wie ihr Trainer mit der Chancenverwertung, insbesondere vor der Pause. „Wenn man bei so einem Auswärtsspiel gegen einen starken Gegner so viele Chancen hat, muss man dann auch einen reinmachen“, betonte Fudalla. Besonders bitter: Bayer verlor nicht nur die Partie, sondern noch vor der Pause auch Kapitänin Friederike Repohl. Die Keeperin blieb bei der Parade im tiefen Frankfurter Rasen hängen und musste verletzt ausgewechselt werden.

So kam die unter der Woche aus Liverpool ausgeliehene Rafaela Borggräfe zu ihrem ersten Einsatz. Sie zeigte gleich eine ordentliche Leistung, war schuldlos am Gegentor, hatte aber bei zwei Kontern der SGE auch etwas Glück, besonders als sie sich den Ball bei Laura Freigangs Schuss nach Doppelpfosten noch sichern konnte (90.).

