Bayer-Frauen betreiben Chancenwucher in Frankfurt

Es bleibt dabei: Bayer Leverkusens Fußballerinnen können im Stadion am Brentanobad nicht gewinnen. Im 15. Anlauf machten die Leverkusenerinnen bei Eintracht Frankfurt, früher 1. FFC Frankfurt, nun beim 0:1 (0:0) sogar das Dutzend Niederlagen voll – bei drei Remis. Den Unterschied in einem ausgeglichenen Spiel mit über weite Strecken leichten Vorteilen für die Gäste machte am Ende eine Szene: Nach einem Freistoß landete ein im Fallen gespielter und noch dazu abgefälschter Pass von Nicole Anyomi irgendwie bei Rebecka Blomqvist, die aus der Drehung ins Tor traf.
Der Leverkusener Coach und seine erneut auffälligste Spielerin waren sich einig bei der Einordnung des Resultats. „Sehr ärgerlich“ empfand Roberto Pätzold die Niederlage, sogar „extrem ärgerlich“ war das 0:1 aus Sicht von Torjägerin Vanessa Fudalla. Die Führende der Torschützenliste der Liga ging nach zwei Treffern und einer Vorlage gegen Nürnberg diesmal leer aus.
Dabei hätte sie die Partie im Alleingang entscheiden können. Nach einer frechen Ecke auf das Lattenkreuz scheiterte Fudalla kurz darauf auch im zweiten Anlauf an Aluminium. Ihr starker Abschluss landete am Pfosten, der Nachschuss von Carlotta Wamser wurde geblockt (29.). Ihren fein gezirkelten Freistoß kurz vor dem Halbzeitpfiff kratzte SGE-Torfrau Lina Altenburg noch aus dem Winkel.
Ebenso wenig war ihr ein Assist vergönnt. Erst zielte Loreen Bender deutlich über das Tor (18.), dann legte Caroline Kehrer im direkten Duell mit Altenburg den Ball zwar vorbei, doch die Torfrau konnte gerade noch klären (36.). Vanessa Mädel traf nach einer Fudalla-Flanke zwar ins Tor, die Schiedsrichterin entschied aber auf hohes Bein (85.). So standen trotz drei starken Abschlüssen und ebenso vielen vielversprechenden Zuspielen der Angreiferin am Ende keine Scorerpunkte für Bayers Beste.
Die haderte anschließend wie ihr Trainer mit der Chancenverwertung, insbesondere vor der Pause. „Wenn man bei so einem Auswärtsspiel gegen einen starken Gegner so viele Chancen hat, muss man dann auch einen reinmachen“, betonte Fudalla. Besonders bitter: Bayer verlor nicht nur die Partie, sondern noch vor der Pause auch Kapitänin Friederike Repohl. Die Keeperin blieb bei der Parade im tiefen Frankfurter Rasen hängen und musste verletzt ausgewechselt werden.
So kam die unter der Woche aus Liverpool ausgeliehene Rafaela Borggräfe zu ihrem ersten Einsatz. Sie zeigte gleich eine ordentliche Leistung, war schuldlos am Gegentor, hatte aber bei zwei Kontern der SGE auch etwas Glück, besonders als sie sich den Ball bei Laura Freigangs Schuss nach Doppelpfosten noch sichern konnte (90.).
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: