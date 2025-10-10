Bayer Dormagen will zurück in die Erfolgsspur

„In allen drei Spielen war mehr drin. Auch gegen die Topmannschaften haben wir es uns selbst schwer gemacht. Und gegen Kalkum hat die frühe Gelb-Rote Karte die Aufgabe für uns deutlich erschwert“, stellt Coach Ayhan Karadeniz rückblickend fest. „Wir können mit den letzten Wochen nicht zufrieden sein, trotzdem ist der Wille, sich zu verbessern, in der ganzen Mannschaft zu spüren.“

Die nächsten vier Gegner sind allesamt in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt. Am Sonntag kommt Rhenania Hochdahl, mit vier Punkten auf dem 16. Rang, an den Höhenberg. „Aber wir schauen nicht auf die Tabelle. In dieser Liga müssen wir gegen jedes Team hundert Prozent geben, um erfolgreich zu sein“, sagt Karadeniz.

Bayer hat sich etwas vorgenommen

Er kann am Sonntag wieder auf einen breiteren Kader zurückgreifen, nachdem zu Saisonbeginn einige Schlüsselspieler gefehlt hatten. Niclas Kuypers, amtierender Torschützenkönig der Bezirksliga, Gruppe 3, stand in dieser Saison erst drei Mal auf dem Platz. Mit erst 13 Saisontreffern stellt der TSV eine der ungefährlichsten Offensiven der Liga. Nur Hochdahl und der Tabellenletzte TSV Meerbusch II trafen seltener als Bayer. Dennoch hat sich Dormagen defensiv weiterentwickelt. Als Tabellendreizehnter stellt Bayer die sechstbeste Defensive der Liga. „Wir wissen, wo unsere Probleme liegen. Sowohl offensiv als auch defensiv können wir uns nur im Kollektiv verbessern. Uns fehlte zuletzt die nötige Konsequenz, um uns zu belohnen“, so Karadeniz.

Als er zusammen mit Trainerkollege Marko Niestroj in der Saison 22/23 übernahm, kämpfte der TSV lange um den Klassenerhalt. Wie Niestroj damals erklärte, mangelte es an der Einstellung. Aus diesen Fehlern hat Bayer jedoch gelernt, weshalb Karadeniz sich keine Sorgen macht. „Unsere Mannschaft hat viel Qualität, zudem haben wir in den letzten Jahren gelernt, den Kampf auf den Platz anzunehmen. Die Stimmung und Qualität im Training stimmen mich positiv, dass wir uns in den nächsten Wochen für unsere Arbeit belohnen können.“

Nach erst acht Spieltagen ist ein möglicher Abstiegskampf noch weit entfernt, dennoch ist Bayer mit acht Punkten aus acht Spielen nicht zufrieden. „Uns muss es gelingen, über die vollen neunzig Minuten jeden Zweikampf anzunehmen und engagierter zu spielen“, fordert der Coach. „Wir haben zu viele Gegentore durch individuelle Fehler kassiert, daran müssen wir arbeiten.“