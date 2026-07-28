Bayer Dormagen will sich weiter entwickeln

In der abgelaufenen Saison setzte sich der TSV Bayer Dormagen von Beginn an im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga fest und landete am Ende auf dem zehnten Platz. In der kommenden Spielzeit will sich Bayer vom Abstiegskampf fernhalten und sich im Vergleich zur Vorsaison verbessern.
Nach 82 Gegentoren in der abgelaufenen Spielzeit will das Trainerduo, bestehend aus Ayhan Karadeniz und Marko Niestroj, die Defensive stabilisieren. „Um hinten besser zu stehen, brauchen wir eine bessere Organisation auf dem Platz. Zudem müssen wir weiterhin an unserem Rückzugsverhalten arbeiten“, sagt Karadeniz. Der Hauptfokus des Trainerteams ist es, ein gutes Mannschaftsklima aufrechtzuerhalten, weshalb die Integration der Neuzugänge wichtig für den TSV ist. Karadeniz: „Wir haben uns für Spieler entschieden, die menschlich hervorragend reinpassen und uns auch sportlich weiterhelfen. Das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft zusammen Spaß am Fußball spielen haben.“
Die Dormagener konnten ihre ersten vier Testspiele gewinnen, blieben dabei ohne Gegentor. „Die Ergebnisse dürfen wir jedoch nicht überbewerten, jede Mannschaft ist in einer anderen Phase der Vorbereitung“, mahnt Karadeniz. Und weiter: „Bisher war ich sehr zufrieden mit den Testspielen, da wir häufig mit einem dünnen Kader spielen mussten und unsere Jungs es trotz der hohen Trainingsintensität sehr gut gemacht haben.“
Das größte Problem in der Vorbereitung: Durch Urlauber, Krankheiten und Verletzungen können die Trainer häufig nur auf eine dünne Besetzung bauen. Daher musste auch das geplante Spiel gegen Landesligist DJK Gnadental abgesagt werden. „Jeder Test ist wichtig für uns, deswegen finde ich es sehr ärgerlich, dass wir absagen mussten. Ich denke, dass uns das Spiel viel hätte bringen können. Aber wir hatten leider keine andere Möglichkeit, als abzusagen“, erklärt Karadeniz.
Die Leidenszeit geht auch für Berkan Öksüz weiter. Der „Sechser“ riss sich bereits im Dezember 2024 das Kreuzband und kam seither erst zu drei Kurzeinsätzen – bis ihn neue Verletzungen erneut ausbremsten. Karadeniz: „Er hat Probleme am Knöchel und an den Bändern, weshalb wir leider weiterhin auf ihn verzichten müssen. Auch Neuzugang Nikolas Baum befindet sich nach einem Kreuzbandriss noch im Aufbau.“
Zur Vorbereitung sind sechs Neuzugänge dazugestoßen. Mit Innenverteidiger Florian Breuer kommt ein Spieler von der direkten Konkurrenz. Der 19-Jährige wechselte nach einer halben Saison beim VdS Nievenheim zum TSV. In der Hinserie 2025/26 lief er bereits fünf Mal in der Oberliga für den 1. FC Monheim auf. Karadeniz: „Flo ist ein Glücksgriff. Er trainiert eine unserer Jugendmannschaften und passt gut in den Verein, zudem wurde er in der A-Jugend-Bundesliga beim TSV Meerbusch II und in Monheim gut ausgebildet.“
Aber nicht nur Breuer macht bisher einen guten Eindruck. Das Trainerteam ist weiterhin fest von seinen Transfers überzeugt. „Wir haben eine gute Mischung aus Erfahrung und Talent dazugeholt. Alle passen sehr gut zu uns und wir sind uns sicher, dass wir für unseren Weg die richtigen Leute geholt haben.“
Der TSV will mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben. Aber auch das Aufstiegsrennen wird für Bayer wohl kein Thema sein, deshalb riefen die Trainer auch kein klar definiertes Saisonziel aus. „Wir wollen besser sein als letzte Saison, aber einen genauen Platz haben wir uns nicht vorgenommen. Uns ist wichtiger, wie wir uns als Mannschaft entwickeln. Wir wissen, wie eng es in dieser Liga zu gehen kann, deshalb müssen wir konzentriert bleiben und uns von Rückschlägen nicht aufhalten lassen, so wie es uns in den letzten beiden Jahren gelungen ist.“