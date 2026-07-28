Bayer Dormagen will sich weiter entwickeln

Aber nicht nur Breuer macht bisher einen guten Eindruck. Das Trainerteam ist weiterhin fest von seinen Transfers überzeugt. „Wir haben eine gute Mischung aus Erfahrung und Talent dazugeholt. Alle passen sehr gut zu uns und wir sind uns sicher, dass wir für unseren Weg die richtigen Leute geholt haben.“

Was ist drin in der kommenden Saison?

Der TSV will mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben. Aber auch das Aufstiegsrennen wird für Bayer wohl kein Thema sein, deshalb riefen die Trainer auch kein klar definiertes Saisonziel aus. „Wir wollen besser sein als letzte Saison, aber einen genauen Platz haben wir uns nicht vorgenommen. Uns ist wichtiger, wie wir uns als Mannschaft entwickeln. Wir wissen, wie eng es in dieser Liga zu gehen kann, deshalb müssen wir konzentriert bleiben und uns von Rückschlägen nicht aufhalten lassen, so wie es uns in den letzten beiden Jahren gelungen ist.“