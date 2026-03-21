Bayer Dormagen und Weißenberg bekommen es mit Topteams zu tun Am Sonntag stehen in der Bezirksliga sowohl die SVG Weißenberg als auch der TSV Bayer Dormagen vor Mammutaufgaben. Während die SVG schon um 13.30 Uhr den Tabellenzweiten aus Eller empfängt, müssen die Bayer-Kicker beim Tabellenfünften ASV Mettmann ran (Anstoß 15 Uhr). von RP / Noah Knothe · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

TSV Bayer Dormagen steht vor einem Härtetest – Foto: Olaf Moll

Bereits am vergangenen Wochenende hatten es beide Teams mit Mannschaften aus den Top 5 zu tun. Die Weißenberger unterlagen beim Tabellenführer MSV Düsseldorf durch ein spätes Tor des ehemaligen Bayern-Profis Sinan Kurt, der in der abgelaufenen Saison noch beim Oberligisten Holzheimer SG gespielt hatte. In der Hinrunde hat die SVG jedoch bewiesen, dass sie die Spitzenmannschaften schlagen kann. Da war es dem Team von Dirk Schneider gelungen, mit einem 3:1-Sieg als Erstes dem TSV Eller Punkte abzunehmen.

SVG ohne wichtige Stammspieler Die Voraussetzungen der SVG sind für das Rückspiel aber ganz andere. „In der Hinserie sind wir in Bestbesetzung angetreten. Wie bereits in den letzten Wochen, werden auch am Sonntag einige Stammspieler ausfallen“, sagt Schneider. Neben Kapitän Paul Winkelmann und Tom Nilgen, die bereits seit mehreren Spielen fehlen, fällt auch Jonas Niermiza aus. Aufgrund des dünnen Kaders, der Coach plant am Sonntag nur mit 13 Feldspielern, erwartet Schneider gegen den TSV Eller eine ganz andere Partie als noch in der Hinrunde: „Trotz der Ausfälle werden wir aber auch am Wochenende wieder eine gute Mannschaft auf den Platz schicken. Aktuell mangelt es an der Quantität aber keineswegs an der Qualität. Trotzdem muss gegen Topteams wie Eller fast alles funktionieren, um etwas Zählbares mitzunehmen.“ Trotz der angespannten Kadersituation wäre, findet Dirk Schneider, gegen den MSV Düsseldorf lange mindestens ein Punktgewinn möglich gewesen. „Wir konnten das Spiel lange spannend halten und auf Augenhöhe agieren. Letztlich hat uns unsere mangelnde Chancenverwertung einen Punkt gekostet.“

TSV noch ohne Sieg gegen ein Spitzenteam Der TSV Bayer Dormagen konnte hingegen noch keine Mannschaft aus den Top 5 der Bezirksliga besiegen, dennoch kassierte das Team vom Höhenberg in dieser Saison erst eine Niederlage gegen eine Mannschaft, die tabellarisch hinter den Dormagenern liegt. Diese Konstanz hatte dem TSV in den vergangenen Jahren häufig gefehlt. Der Ehrgeiz, auch die Topmannschaften endlich mal zu schlagen, ist beim Tabellensiebten entsprechend groß. „Wir wollen unbedingt ein Spitzenteam besiegen. Auch wenn wir in diese Spiele nicht als Favorit gehen, wissen wir, dass wir gegen jede Mannschaft punkten können“, sagt TSV-Coach Marko Niestroj.