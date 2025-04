Bayer Dormagen hat in der Bezirksliga TuRa Brüggen geknackt. – Foto: Jens Terhardt

Bayer Dormagen triumphiert im Topspiel Bezirksliga, Gruppe 3: Die Fußballer vom Höhenberg beendet mit ihrem 4:2-Erfolg Brüggens Siegesserie.

Dem TSV Bayer Dormagen ist es als erste Mannschaft in diesem Jahr gelungen, TuRa Brüggen zu schlagen. Der Tabellendritte der Bezirksliga hatte jahresübergreifend elf Spiele in Serie nicht verloren. Durch den 4:2-Heimerfolg robbt sich Bayer bis auf drei Punkte an TuRa ran.

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen TSV Bayer TuRa Brüggen Brüggen 4 2 Abpfiff Der Sieg im Topspiel hat für Dormagen einen erfreulichen Nebeneffekt: Bei noch acht ausstehenden Partien hat Bayer den Abstieg rechnerisch bereits unmöglich gemacht, nachdem die Mannschaft in den letzten Jahren erst im Saisonendspurt die Klasse halten konnte. „Davon wusste ich tatsächlich nichts. Für uns ist das kein großes Thema, wir können ganz auf uns schauen. Aber natürlich ist es für uns ein riesiger Erfolg, den Klassenerhalt so früh geschafft zu haben“, sagt Bayer-Coach Ayhan Karadeniz.

Im Winter die Punkte der Vorsaison erreicht Die Punkteausbeute aus der vergangenen Saison hatte der TSV bereits zur Winterpause egalisiert. Topspiele wie am Sonntag gegen Brüggen waren in der vergangenen Saison lange nicht denkbar. Die Entwicklung in dieser Saison hat sich für Karadeniz auch am vergangenen Spieltag bemerkbar gemacht: „Das Topspiel hat gehalten, was es versprochen hat. Wir haben diszipliniert und mit vollem Einsatz gespielt. Trotz der zwei Ausgleichtore haben wir uns letztlich für eine starke Trainingswoche belohnt.“