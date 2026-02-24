Bayer Dormagen gegen Nievenheim: Packendes Duell unter Freunden

Der TSV Bayer Dormagen hat das Derby gegen Nievenheim gewonnen. – Foto: Olaf Moll

Ein Unentschieden im Hinspiel sorgte dafür, dass die Entscheidung im Dormagener Derby der Bezirksliga noch offen war. Doch am Sonntag brachte der TSV Bayer Dormagen nach einem 3:1 zur Pause den inoffiziellen Titel mit dem 4:2-Sieg über den VdS Nievenheim über die Bühne.

VdS-Coach Thomas Boldt und Bayers Trainer Marko Niestroj kennen sich noch aus ihrer aktiven Zeit. „Wir kennen uns jetzt bestimmt fast zwanzig Jahre, damals haben wir noch zusammengespielt. Deswegen kennen wir uns gegenseitig natürlich sehr gut“, erzählte Niestroj, der als Spieler und Trainer für beide Vereine aktiv war. Sein Team erwischte den besseren Start und ging durch Michael Hausdörfer und Alexander Hauptmann (13.) schnell mit 2:0 in Führung. Danach sorgte eine Schiedsrichterentscheidung für Diskussionsbedarf: Dormagens Luca Knuth traf in einem Zweikampf den Nievenheim Kapitän Dominik Schillings. „Für mich war es ein normaler Pressschlag, bei dem Luca den Gegner noch erwischt“, sagt Niestroj.

Diskussionen um vermeintlichen Platzverweis

Nach Ansicht von Thomas Boldt hätte die Situation aber anders geahndet werden müssen. „Der Ball war schon weg und dann trifft er unseren Spieler ganz klar. Das ist für mich ein grobes Foul und ,Rot’ gewesen“, findet er. Kurz vor Schluss zückte der Schiedsrichter dann doch noch die Rote Karte, jedoch gegen Nievenheims Marcus Buchen. „Der Platzverweis war gerechtfertigt. Bei dieser Linie muss es dann auch im ersten Durchgang die Rote Karte geben“, sagt Boldt.

Am Ende unterliegt seine Mannschaft mit 2:4 und verpasst somit den dritten Sieg in Serie. Durch die überraschenden Siege des CfR Links und des TV Kalkum sind im Abstiegskampf nun alle Mannschaften von Rang 14 bis 17 punktgleich. Mittendrin steht der VdS auf Relegationsplatz 15. „So lange wir alle so eng zusammen sind, ist alles möglich. Trotzdem sehe ich schon eine klare Entwicklung in der Mannschaft, weshalb ich weiter positiv auf unsere Chancen schaue“, so Boldt.

Bayer auf Platz sieben

Bayer Dormagen ist als Tabellensiebter weit weg vom Tabellenkeller, trotzdem kennt der TSV den Kampf um den Klassenerhalt noch gut. Als Marko Niestroj und Ayhan Karadeniz am Höhenberg übernahmen, standen zwei Spielzeiten im Abstiegskampf an.

Nach dem vierten Platz in der vergangenen Saison ist Bayer auch in dieser Spielzeit als Siebter auf einem guten Kurs. „Es ist uns in den letzten Jahren gelungen, uns defensiv deutlich zu verbessern, wodurch wir auch deutlich konstanter geworden sind“, betonte Niestroj. Auch mit dem Auftritt im Derby war er zufrieden. „Die Vorfreude auf das Derby war groß, wir wollten unbedingt, gewinnen und das haben die Jungs auch sofort gezeigt“, lobte Niestroj seine Schützlinge.