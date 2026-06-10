Bayer 04 verpflichtet Top-Talent Kennet Eichhorn

– Foto: Bayer 04 Leverkusen

„Wir sind sehr froh, dass wir Kennet Eichhorn von unserem Konzept überzeugen konnten. Schon vor einem Jahr hatten wir engen Kontakt mit Kennet und seiner Familie, und schon damals ist zwischen uns eine gute Verbindung entstanden“, erklärt Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. „Das war auch in den diesjährigen Gesprächen immer spürbar. Kennet teilt unsere Auffassung, bei Bayer 04 die besten Bedingungen für die Entwicklung hin zu einem absoluten Top-Spieler der Bundesliga zu bekommen. Der Austausch auch mit unserem Cheftrainer Carles Martínez war von großer Übereinstimmung in den fußballerischen Themen und von gegenseitigem Vertrauen geprägt“, so Rolfes. „Mit Kennet haben wir nun eines der besten deutschen Talente in unseren Reihen.“

Der in Bernau bei Berlin geborene Eichhorn hatte schon früh im Jugendbereich in seinen jeweiligen Altersklassen für Aufsehen gesorgt. Seine überzeugenden Auftritte als erst 16-Jähriger auf der Sechserposition in der auch physisch sehr fordernden 2. Bundesliga machten ihn dann endgültig zu einem der begehrtesten deutschen Nachwuchs-Akteure. „Ich habe mich nach wirklich sehr guten Gesprächen für die aus meiner Sicht beste Lösung entschieden: Leverkusen ist ein Verein, der schon viele, auch sehr junge Spieler schnell zu Top-Profis entwickelt hat“, sagt Eichhorn, der auch im zentralen Mittelfeld agieren kann und bei Bayer 04 die Rückennummer 18 tragen wird. „Ich werde alles einsetzen, um hier einen ähnlichen Weg zu gehen. Meine Freude ist riesig, bei einem so spannenden, international aufgestellten Klub wie Bayer 04 meine nächsten Schritte zu machen.“