Bayer 04 verpflichtet Sturm-Juwel Aleksa Damjanovic von RS Belgrad

Bayer 04 verpflichtet Sturm-Juwel Aleksa Damjanovic. – Foto: Bayer 04 Leverkusen

„Aleksa Damjanovic ist eines der vielversprechendsten Sturmtalente in Europa“, sagt Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. „Er ist sehr wissbegierig und erfolgshungrig. Wir freuen uns, ihn ab Sommer hier bei Bayer 04 zu haben.“ Direktor Fußball Kim Falkenberg sieht in dem 1,98 Meter großen Linksfuß „einen Angreifer, der seinen robusten Körper im Strafraum glänzend einzusetzen weiß. Dazu kommen seine großen Qualitäten im Abschluss und im Kopfballspiel.“

Für Damjanovic, der in dieser Saison bislang 17 Einsätze im Profibereich bestritt, ist der Wechsel zu Bayer 04 „eine fantastische Möglichkeit, mich bei einem Top-Klub wie Bayer 04 zu entwickeln und zu verbessern. Für mich ist es genau die richtige Station, um im Sommer den Schritt ins Ausland zu wagen. Ich bin hochmotiviert, mich hier in Leverkusen durchzusetzen.“

Damjanovic gewann mit der U17 von Roter Stern 2023/24 und 2024/25 die serbische Meisterschaft. Dabei erzielte er in insgesamt 47 Einsätzen 39 Treffer, 2025 wurde er zudem Torschützenkönig. In der aktuellen Saison läuft der Angreifer sowohl für Roter Stern in der ersten als auch für dessen Farmteam Grafičar Belgrad in der zweiten Liga Serbiens auf.

