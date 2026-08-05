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Bayer 04 verpflichtet Napoli-Verteidiger Miguel Gutiérrez
Leverkusen – Bayer 04 Leverkusen hat den spanischen Linksverteidiger Miguel Gutiérrez von der SSC Neapel verpflichtet. Der 25-Jährige unterschrieb beim Werksklub einen bis zum 30. Juni 2031 datierten Vertrag. Gutiérrez wurde in der Jugend von Real Madrid ausgebildet, er wechselte vor einem Jahr vom FC Girona nach Italien, wo er als Leistungsträger 36 Pflichtspiele für Napoli absolvierte. Der Traditionsklub beendete die zurückliegende Saison als Vizemeister der Serie A.
„Miguel Gutiérrez ist ein spielstarker und offensiv ausgerichteter Verteidiger, der gut zu unserer Mannschaft passt. Mit ihm haben wir ein neues, sehr belebendes Element für unsere Werkself implementiert“, sagt Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. „Miguel ist ein super Fußballer, unsere absolute Wunschlösung auf dieser Position.“
Der technisch versierte Linksfuß, der die Rückennummer 3 tragen wird, kommt mit großen Erwartungen nach Leverkusen. „Der Klub hat mich in den vergangenen Jahren sehr beeindruckt, Bayer 04 hat einen ausgezeichneten Ruf in Italien und auch in meiner spanischen Heimat“, erklärt der 1,80 große Gutiérrez. „Ich habe mir viel über die Bundesliga erzählen lassen, mir Spiele angeschaut und freue mich sehr auf die Atmosphäre in den deutschen Stadien. Vor allem aber will ich immer erfolgreich sein, national und international. Dafür gibt mir Bayer Leverkusen mit einer tollen Mannschaft die besten Voraussetzungen.“