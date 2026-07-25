Bayer 04 verpflichtet Luca Erlein von der TSG Hoffenheim Leverkusen – Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen hat den deutschen U19-Nationalspieler Luca Erlein unter Vertrag genommen. Der 19 Jahre alte rechte Verteidiger, der in der Defensive flexibel einsetzbar ist, kommt von der TSG Hoffenheim und hat beim Werksklub einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterzeichnet. von Bayer 04 Leverkusen · Heute, 16:22 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bayer 04 Leverkusen

„Luca Erlein ist ein hochtalentierter, spielintelligenter und robuster Verteidiger“, sagt Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport bei Bayer 04. „Wir freuen uns sehr, diesen Transfer realisiert zu haben.“



Der 1,90 Meter große Erlein durchlief seit seinem elften Lebensjahr sämtliche Nachwuchsteams der TSG Hoffenheim und holte 2023/24 mit der U19 das Double aus Meisterschaft und Pokal. In der vergangenen Saison absolvierte der gebürtige Heidelberger unter anderem 31 Partien in der 3. Liga für die zweite Mannschaft der Kraichgauer und bereitete dabei fünf Treffer vor. Sein Profi-Debüt gab Erlein im Januar 2025 beim 4:3-Sieg der TSG beim RSC Anderlecht.





Bei der kürzlich beendeten U19-Europameisterschaft erreichte der Neu-Leverkusener gemeinsam mit den Bayer 04-Profis Montrell Culbreath und Francis Onyeka, der derzeit an die SV 07 Elversberg verliehen ist, das Finale und musste sich in diesem Spanien geschlagen geben. Erlein stand in sämtlichen Turnierspielen über die volle Distanz auf dem Platz.