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Bayer 04 verleiht Luca Erlein an Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus
Leverkusen – Spielpraxis in der 2. Fußball-Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen verleiht Neuzugang Luca Erlein für die Saison 2026/27 an den Aufsteiger FC Energie Cottbus. Der Werksklub hatte den 19 Jahre alten rechten Verteidiger in der vergangenen Woche fest verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2030 ausgestattet.
„Durch die Leihe nach Cottbus erhoffen wir uns, dass Luca mit möglichst viel Spielzeit in der 2. Liga den nächsten wichtigen Schritt geht“, sagt Direktor Fußball Kim Falkenberg. „Seine bisherige Entwicklung ist sehr vielversprechend, wir trauen ihm auf Sicht den Sprung in die Bundesliga absolut zu.“
Erlein bestritt in der vergangenen Saison unter anderem 31 Partien in der 3. Liga für die zweite Mannschaft der TSG, in denen er fünf Torvorlagen beisteuerte. Bei der kürzlich beendeten U19-Europameisterschaft stand der gebürtige Heidelberger einschließlich des Finals in jedem Spiel über die volle Distanz auf dem Platz.