Bayer 04 verleiht Luca Erlein an Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus

– Foto: Bayer 04 Leverkusen

„Durch die Leihe nach Cottbus erhoffen wir uns, dass Luca mit möglichst viel Spielzeit in der 2. Liga den nächsten wichtigen Schritt geht“, sagt Direktor Fußball Kim Falkenberg. „Seine bisherige Entwicklung ist sehr vielversprechend, wir trauen ihm auf Sicht den Sprung in die Bundesliga absolut zu.“



Erlein bestritt in der vergangenen Saison unter anderem 31 Partien in der 3. Liga für die zweite Mannschaft der TSG, in denen er fünf Torvorlagen beisteuerte. Bei der kürzlich beendeten U19-Europameisterschaft stand der gebürtige Heidelberger einschließlich des Finals in jedem Spiel über die volle Distanz auf dem Platz.