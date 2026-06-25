Bayer 04 verlängert mit U19-Nationalspieler Montrell Culbreath Leverkusen – Bayer 04 Leverkusen hat den Vertrag mit Jungprofi Montrell Culbreath nochmals verlängert. Nachdem der offensive Mittelfeldspieler und Rechtsaußen erst im Januar noch als U19-Akteur einen bis zum 30. Juni 2030 gültigen Kontrakt beim Fußball-Bundesligisten unterzeichnete, signierte der inzwischen in den Lizenzkader aufgestiegene 18-Jährige ein neues, nun bis zum 30. Juni 2031 ausgestelltes Arbeitspapier. Culbreath spielte seit 2023 im Nachwuchsbereich für die Werkself. von Bayer 04 · Heute, 19:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bayer 04

In der zurückliegenden Profi-Saison 2025/26 kam er auf insgesamt 16 Pflichtspieleinsätze in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League und erzielte dabei ein Tor.

„Die nochmalige Verlängerung der Vertragslaufzeit ist ein klares Zeichen unserer Zufriedenheit mit Montrell. Wir freuen uns sehr, dass er den Sprung in den Profibereich geschafft und seine Chance energisch genutzt hat“, betont Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.



Kim Falkenberg, Direktor Fußball von Bayer 04, sieht in Culbreath „ein ideales Beispiel für unsere talentierten Nachwuchsspieler, die ihren Profitraum unbedingt realisieren wollen. Montrell hat viel investiert, gut zugehört und immer große Leistungs- und Lernbereitschaft gezeigt“, so Falkenberg.





Culbreath sieht für sich „eine fantastische Entwicklung. Ich habe mir viel zugetraut – dass es dann tatsächlich so schnell ging, ist großartig“, sagt der Rechtsfuß. „Ich werde mich jetzt nicht zurücklehnen, sondern weiter Vollgas geben.“