Bayer 04 verlängert mit Onyeka – Leihe zum SV 07 Elversberg

– Foto: Bayer 04 Leverkusen

„Wir freuen uns sehr, dass sich Francis Onyeka mit dieser langfristigen Vertragsverlängerung so nachhaltig mit Bayer 04 Leverkusen identifiziert. Er ist ein tolles Talent, das seinen Weg seit vielen Jahren in unserem Klub gegangen ist und dies auch weiterhin tun soll“, sagt Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. „Francis‘ Leihe nach Bochum war ein großer Erfolg und ein absoluter Gewinn für beide Seiten. Jetzt soll und kann er in Elversberg eine ähnlich hervorragende Rolle spielen und sich dort als Leistungsträger auch auf Erstliga-Niveau etablieren.“

Leverkusens Direktor Fußball Kim Falkenberg ergänzt: „Francis ist als Mitglied unseres Future-Teams auf dem besten Weg, ein besonderer Spieler und ein wichtiger Faktor für die Werkself der Zukunft zu werden. In Elversberg hat er hervorragende Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und zu einem gestandenen Bundesligaprofi zu reifen.“



Der gebürtige Gummersbacher Onyeka spielte bereits seit seinem siebten Lebensjahr für die Nachwuchsmannschaften von Bayer 04. Ab Sommer 2025 machte er dann in Bochum seine ersten sehr erfolgreichen Schritte im Profifußball und holte sich die notwendige Spielpraxis inklusive der erforderlichen Wettkampfhärte. „Die Vertragsverlängerung bei Bayer 04 ist für mich eine große Wertschätzung und gleichzeitig ein weiterer Ansporn. Ich freue mich auf die Herausforderung in Elversberg und darauf, mich Woche für Woche in der Bundesliga zu beweisen. Mein Anspruch ist es, mit guten Leistungen meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen und den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen. Ich bin überzeugt, dass ich das Potenzial habe, mich langfristig auch bei Bayer 04 durchzusetzen. Bayer 04 ist mein Verein, hier Profi zu sein, war schon als Kind mein Traum.“