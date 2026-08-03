Bayer 04 verlängert mit Abdoulaye Faye – Leihe zu Celta Vigo

– Foto: Bayer 04 Leverkusen

„Abdoulaye Faye verfügt über großes Potenzial, das er sowohl in der vergangenen Saison in Frankreich als auch in den ersten Wochen der laufenden Vorbereitung bei uns unter Beweis gestellt hat“, sagt Bayer 04-Direktor Fußball Kim Falkenberg über den Verteidiger, der 2025/26 auf Leihbasis für den FC Lorient in der Ligue 1 auflief und sich dort als Stammspieler etablierte. „Mit der Leihe nach Spanien erhoffen wir uns, dass er auf hohem Niveau und auch international weitere wertvolle Spielpraxis sammelt und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung geht.“