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Bayer 04 verlängert mit Abdoulaye Faye – Leihe zu Celta Vigo
Leverkusen – Bayer 04 Leverkusen hat den Vertrag mit Abdoulaye Faye vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2031 verlängert. In der Saison 2026/27 läuft das Defensivtalent auf Leihbasis ohne Kaufoption für Celta Vigo auf. Mit dem letztjährigen Tabellensechsten Spaniens geht der 21-jährige Senegalese in LaLiga und der UEFA Europa League an den Start.
„Abdoulaye Faye verfügt über großes Potenzial, das er sowohl in der vergangenen Saison in Frankreich als auch in den ersten Wochen der laufenden Vorbereitung bei uns unter Beweis gestellt hat“, sagt Bayer 04-Direktor Fußball Kim Falkenberg über den Verteidiger, der 2025/26 auf Leihbasis für den FC Lorient in der Ligue 1 auflief und sich dort als Stammspieler etablierte. „Mit der Leihe nach Spanien erhoffen wir uns, dass er auf hohem Niveau und auch international weitere wertvolle Spielpraxis sammelt und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung geht.“
Beim Klub aus dem Nordwesten Spaniens trifft Faye unter anderem auf den spanischen Weltmeister Borja Iglesias, der 2024 mit der Werkself das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokalsieg gewann.