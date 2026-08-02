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Bayer 04 transferiert Kerim Alajbegovic zu Juventus Turin
Leverkusen – Bayer 04 Leverkusen hat einem Wechsel von Kerim Alajbegovic zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin zugestimmt. Der Werksklub holte den 18 Jahre alten Offensivspieler in diesem Sommer nach einem Jahr bei Red Bull Salzburg per Rückkaufoption zurück nach Leverkusen. Bis zu seinem Wechsel nach Österreich lief der bosnische Nationalspieler für die U19 von Bayer 04 auf.
„Kerim hat nach seiner Zeit bei uns im Nachwuchs zuletzt in Salzburg noch einmal große Schritte gemacht. Gleichzeitig mussten wir realistisch einschätzen, dass der Konkurrenzkampf in unserem Kader, gerade auch auf seinen bevorzugten Positionen, sehr groß ist. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf das Gesamtpaket des Transfers haben wir dem Wechsel nach Italien zugestimmt“, sagt Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. „Dass ein Spieler aus unserem Nachwuchs zu einem Klub wie Juventus wechselt, unterstreicht einmal mehr die hervorragende Arbeit unseres Leistungszentrums. Für seinen weiteren Weg wünschen wir Kerim alles Gute.“
Für die Leverkusener U19 erzielte der bosnische WM-Teilnehmer in 78 Partien 38 Tore und bereitete weitere 19 vor. Für die Profis blieb er ohne Pflichtspiel-Einsatz.