Bayer 04 spendet 2100 Stadionsitze für ukrainische Vereine Ukrainische Freiwillige beluden am Wochenende zwei Laster mit Stadionausstattung aus der BayArena. Die Sitze sollen Sportvereine im Kriegsland stärken. Der Umbau des Stadions geht derweil weiter. von RP / Ina Bodenröder · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Bayer hilft. – Foto: Timo Scharer

Wer es sich auf diesen Sitzplätzen in den vergangenen Jahren bei Fußballspielen in der BayArena wohl schon alles gemütlich gemacht hat? Wie viel Bier sich im Überschwang des Torjubels wohl schon über die eine oder andere Plastikschale ergossen hat?

Das werden die neuen Eigentümer wohl nie erfahren, können sich nur das eine oder andere Szenario ausmalen. Jedenfalls finden die Sitze jetzt eine neue Heimat in der Ukraine: Bayer 04 Leverkusen spendet umfangreiche Stadionausstattung aus der BayArena für den Wiederaufbau und die Unterstützung von Sportvereinen in der Ukraine. Die Hilfsorganisation Blau-Gelbes Kreuz übernimmt Logistik, Zollformalitäten und den Transport in das kriegsgeplagte Land. Auf den Weg machen sich in Kürze rund 2100 Sitzschalen, 1800 Wandhalterungen und 300 Traversen, ankommen soll die Ausstattung bei den ukrainischen Vereinen Korzhi und Baryshivka und dort die Sportinfrastruktur verbessern. „Sportvereine sind wichtige Orte der Gemeinschaft, insbesondere in Zeiten großer gesellschaftlicher Herausforderungen. Diese Spende zeigt, wie Sport, Solidarität und gesellschaftliches Engagement über Ländergrenzen hinweg Menschen verbinden können“, sagt Linda Mai, Vorstandsvorsitzende des Blau-Gelben Kreuzes.

Große Aktion Für die Aktion waren am vergangenen Wochenende 15 ukrainische Freiwillige vom Blau-Gelben Kreuz dabei und halfen bei der Verladung. Innerhalb von fünf Stunden wurden zwei insgesamt 17 Meter lange Laster gefüllt. Schon im April hatte Bayer 04 mit dem großen Auf- und Ausräumen begonnen. Damals wurden „Ungeschlagen Meister Sitze“ an die Fans verkauft, der Ansturm war riesig. Ende Mai begann dann der Abbau der Sitze. Doch wer befürchtet, es könnte in dem Fußballstadion künftig nur noch Stehplätze geben, kann aufatmen: Beide Aktionen sind Teil eines groß angelegten Umbaus. Erst kürzlich teilte der Verein mit: „Seit einigen Wochen laufen die Umbauarbeiten in der BayArena im Zuge des routinemäßigen Austauschs nach 17 Jahren. Immer mehr der neuen Klappsitze, die ab der kommenden Saison für deutlich mehr Komfort und eine vereinfachte Bewegung innerhalb der Sitzreihen sorgen werden, sind inzwischen montiert. Mittlerweile sind auf der gesamten Ost-Tribüne die neuen hochwertigen Stühle angebracht und verleihen der BayArena neuen Glanz.“ Ergonomisch gestaltete Rückenlehnen sollen dafür sorgen, dass die Fans in torlosen Phasen besser sitzen.