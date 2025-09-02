Bayer Leverkusen zog Unmut auf sich. – Foto: Joachim Josephs

Bayer 04 sorgt für Misston beim U15-Cup Insgesamt sind die Organisatoren vom SSV Berghausen zufrieden mit ihrer 21. Auflage des U15-Cups, doch der Vorjahressieger sorgt für ein Ärgernis. Im VfL Bochum findet sich gegen ein Überraschungsteam ein verdienter Gewinner.

Sie traten als einer der großen Favoriten an und wurden ihrer Rolle vollauf gerecht: Die U15-Fußballer des VfL Bochum haben die 21. Auflage des Sommerturniers um den Provinzial-Cup auf der Anlage des SSV Berghausen gewonnen. Im Endspiel der zweitägigen Veranstaltung setzte sich der Nachwuchs von der Castroper Straße am Sonntagnachmittag mit 2:0 gegen das Überraschungsteam Viktoria Köln durch.

Der VfL trat damit die Nachfolge von Bayer 04 Leverkusen an. Der „Werksklub“ schickte als Titelverteidiger in diesem Jahr nur seine U14 ins Rennen, für die das Turnier nach der Vorrunde beendet war. „Nicht nur für uns als Ausrichter ist das ärgerlich. Auch die Gäste-Teams hatten sich natürlich auf Duelle mit der Leverkusener U15 gefreut“, sagte Helmut Höhn am Rande der Spiele. Ansonsten hatte der Chef-Organisator aber wieder einmal nichts zu meckern. „Es war ein super Turnier, das am Ende auch einen verdienten Sieger gefunden hatte“, konstatierte Höhn. Die Zuschauer in Berghausen kamen schon am Samstag voll auf ihre Kosten. Die Vorrundenspiele boten viele Tore und irre Wendungen. So verspielte Fortuna Düsseldorf in ihrem ersten Gruppenspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern eine 3:0-Führung. Die „Betzebuben“ sicherten sich mit dem 4:3-Sieg letztlich auch das Spiel um Platz drei gegen den SV Darmstadt 98, während die Fortuna nach der Gruppenphase nach Hause durfte. Mit ihrem nicht für möglich gehaltenen Comeback demonstrierten die Pfälzer auch, welch hohen Stellenwert das Turnier für sie besitzt. „Wir kommen sehr gerne hierher, weil wir immer toll aufgenommen werden und die Möglichkeit haben, uns mit starken Teams aus anderen Staffeln zu messen. Diese Vergleiche sind wichtig für uns, weil wir im Südwesten nicht die Leistungsdichte haben, wie sie hier vorherrscht“, führte Kaiserslauterns Trainer Mathäus Gornik aus.

Bochumer Dominanz Wie hoch die Trauben im Westen hängen, bekam seine Elf dann auch gleich bei der 1:9-Klatsche in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen den VfL Bochum zu spüren. Spätestens da war klar, dass der Weg zum Turniersieg in diesem Jahr wohl nur über die Ruhrstädter gehen würde. In Anbetracht der Dominanz, mit der der VfL auftrat, wusste auch Ratingens Trainer die 1:7-Klatsche im direkten Vergleich einzuordnen. „Wir haben Bochum zumindest zu Beginn das Leben schwer gemacht“, lobte Daniel Kampmann sein Team, das kurzfristig für den SV Werder Bremen eingesprungen war. In der Endabrechnung blieb Ratingen 04/19 in der starken Gruppe B Platz vier hinter Bochum, Lautern und der Fortuna.