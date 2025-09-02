Bayer 04 sorgt für Misston beim U15-Cup

Sie traten als einer der großen Favoriten an und wurden ihrer Rolle vollauf gerecht: Die U15-Fußballer des VfL Bochum haben die 21. Auflage des Sommerturniers um den Provinzial-Cup auf der Anlage des SSV Berghausen gewonnen. Im Endspiel der zweitägigen Veranstaltung setzte sich der Nachwuchs von der Castroper Straße am Sonntagnachmittag mit 2:0 gegen das Überraschungsteam Viktoria Köln durch.
Der VfL trat damit die Nachfolge von Bayer 04 Leverkusen an. Der „Werksklub“ schickte als Titelverteidiger in diesem Jahr nur seine U14 ins Rennen, für die das Turnier nach der Vorrunde beendet war. „Nicht nur für uns als Ausrichter ist das ärgerlich. Auch die Gäste-Teams hatten sich natürlich auf Duelle mit der Leverkusener U15 gefreut“, sagte Helmut Höhn am Rande der Spiele. Ansonsten hatte der Chef-Organisator aber wieder einmal nichts zu meckern. „Es war ein super Turnier, das am Ende auch einen verdienten Sieger gefunden hatte“, konstatierte Höhn.
Die Zuschauer in Berghausen kamen schon am Samstag voll auf ihre Kosten. Die Vorrundenspiele boten viele Tore und irre Wendungen. So verspielte Fortuna Düsseldorf in ihrem ersten Gruppenspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern eine 3:0-Führung. Die „Betzebuben“ sicherten sich mit dem 4:3-Sieg letztlich auch das Spiel um Platz drei gegen den SV Darmstadt 98, während die Fortuna nach der Gruppenphase nach Hause durfte. Mit ihrem nicht für möglich gehaltenen Comeback demonstrierten die Pfälzer auch, welch hohen Stellenwert das Turnier für sie besitzt. „Wir kommen sehr gerne hierher, weil wir immer toll aufgenommen werden und die Möglichkeit haben, uns mit starken Teams aus anderen Staffeln zu messen. Diese Vergleiche sind wichtig für uns, weil wir im Südwesten nicht die Leistungsdichte haben, wie sie hier vorherrscht“, führte Kaiserslauterns Trainer Mathäus Gornik aus.
Wie hoch die Trauben im Westen hängen, bekam seine Elf dann auch gleich bei der 1:9-Klatsche in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen den VfL Bochum zu spüren. Spätestens da war klar, dass der Weg zum Turniersieg in diesem Jahr wohl nur über die Ruhrstädter gehen würde. In Anbetracht der Dominanz, mit der der VfL auftrat, wusste auch Ratingens Trainer die 1:7-Klatsche im direkten Vergleich einzuordnen. „Wir haben Bochum zumindest zu Beginn das Leben schwer gemacht“, lobte Daniel Kampmann sein Team, das kurzfristig für den SV Werder Bremen eingesprungen war. In der Endabrechnung blieb Ratingen 04/19 in der starken Gruppe B Platz vier hinter Bochum, Lautern und der Fortuna.
In der Gruppe A musste erwartungsgemäß der Gastgeber der Konkurrenz den Vortritt lassen. Auch wenn der SSV Berghausen seine U17 aufbot, war er gegen die Profiklubs chancenlos. Berghausens Trainer Michael Koch verabschiedete sich nach der 0:6-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Viktoria Köln dennoch mit einem guten Gefühl aus dem Turnier: „Für unsere Jungs war das vielleicht eine einmalige Gelegenheit, hautnah mitzuerleben, wie auf diesem Niveau gespielt wird. Uns ist mit zunehmender Dauer auch die Kraft ausgegangen. Dennoch hoffe ich, dass sich unsere Spieler das eine oder andere abschauen konnten.“
Top-Talente gab es am Wochenende in jedem Fall zu sehen. Charles Kaplan sicherte dem 1. FC Kaiserslautern mit seinen Paraden Platz vier in der Endabrechnung. Zum Lohn wurde er zum besten Torhüter des Turniers gewählt. Den Preis für den besten Feldspieler heimste Yannik Fleury vom drittplatzierten SV Darmstadt 98 ein. Im Spiel um Platz drei behielt Darmstadt gegen Kaiserslautern mit 4:3 die Oberhand. Gut möglich, dass es diese Partie auch im kommenden Jahr in Berghausen zu sehen gibt. Helmut Höhn hat mit den ersten Vorbereitungen der 22. Auflage bereits begonnen. „Die Resonanz ist groß. Wenn ich wollte, könnte ich das Teilnehmerfeld für 2026 schon jetzt komplettieren“, führte der Orga-Chef aus.