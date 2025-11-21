Bayer 04 Leverkusen trauert um Ex‑Weltmeister Dieter Herzog im Alter von mit 79 Jahren verstorben

Der ehemalige Fußballweltmeister Dieter Herzog ist nach Angaben seines früheren Klubs Bayer 04 Leverkusen in dieser Woche im Alter von 79 Jahren verstorben. Die genauen Todesumstände sind bisher nicht bekannt.

Herzog wurde in Oberhausen geboren und war bereits bei der Heim-Weltmeisterschaft 1974 Teil des deutschen Kaders. In den Zweitrundenspielen gegen Jugoslawien (2:0) und Schweden (4:2) kam er zum Einsatz. Insgesamt bestritt er fünf Spiele für die Fußballnationalmannschaft. Für diesen Erfolg erhielt er das Silberne Lorbeerblatt, die höchste sportliche Auszeichnung in Deutschland.

Als Vereinsfußballer machte Herzog unter anderem bei Fortuna Düsseldorf auf sich aufmerksam. Mit der Düsseldorfer Mannschaft erreichte er 1971 den Aufstieg in die Bundesliga. 1976 wechselte er zu Bayer 04 Leverkusen, zu einer Zeit, als der Klub noch in der Zweiten Liga spielte. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 1983 absolvierte er dort insgesamt 193 Pflichtspiele und erzielte 29 Tore. Einer seiner wichtigsten Treffer war 1982 in der Relegation gegen die Kickers Offenbach – ein 1:0‑Sieg, der Bayer 04 den Verbleib in der Bundesliga sicherte.

Persönlichkeit und Nachwirkung bei Bayer 04

Neben seinen Leistungen auf dem Platz war Herzog bei Bayer 04 auch über seine aktive Zeit hinaus präsent: Nach dem Karriereende übernahm er Aufgaben im Scouting des Vereins und blieb damit dem Klub eng verbunden. In der offiziellen Mitteilung von Bayer 04 heißt es, Dieter Herzog werde „als Spieler, Kollege und besonderer Mensch unvergessen bleiben.“

Würdigung und Bedeutung

Herzog war einer der dribbelstarken Linksaußen seiner Zeit – obwohl er von Haus aus Rechtsfuß war. Er galt als technisch versiert, ideenreich und bodenständig. In Düsseldorf, in der anschließenden Leverkusener Zeit sowie in seiner Rolle als Scout prägte er den Verein nachhaltig mit.

Mit seinem Tod verliert der deutsche Fußball eine Persönlichkeit, die sowohl sportlich als auch menschlich viel geleistet hat – für seine Teams, für die Fans und für den Klub Bayer 04 Leverkusen. Seine Leistungen und seine Verbundenheit bleiben in lebendiger Erinnerung.