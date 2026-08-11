Bayer 04 holt argentinischen Vizeweltmeister Facundo Medina

– Foto: Bayer 04 Leverkusen

„Mit Facundo Medina haben wir einen sehr erfahrenen Profi verpflichtet, der unserer Mannschaft durch seine Klasse und seine starke Mentalität sofort eine Stütze sein wird“, erklärt Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. „Er ist ein zweikampfstarker Spieler: durchsetzungsfähig und aggressiv. Facundos Qualitäten erweitern das Profil unseres Kaders um ein wichtiges Element. Wir sind froh, ihn in unseren Reihen zu haben.“

Der 27 Jahre alte Linksfuß spielte seit 2020 in der französischen Ligue 1, zunächst bei RC Lens, ehe er 2025 nach Marseille wechselte. „Der Sprung in die Bundesliga zu Bayer 04 ist großartig für mich“, sagt Medina. „Bei der WM in Nordamerika hat mir Exequiel Palacios viel über den Klub erzählt und Leverkusen in den höchsten Tönen gelobt. Pala ist schon so lange hier und hat tolle Erfolge gefeiert – das möchte auch ich mit Bayer 04 erleben.“