Bayer 04-Frauen fühlen sich benachteiligt Eine Wanderausstellung über Fußball, Fans und Frauen kommt zu dem Schluss, dass König Volkssport Nr. 1 immer noch ein Mann ist.

Maria und Lea sind Fans „von Bayer“. Sie begleiten die Bundesliga-Fußballer bei Heim- und Auswärtsspielen durch die Republik – und manchmal darüber hinaus. Manchmal fühlen sie sich aber von anderen Fans – überwiegend Männer – nicht ernst genommen. Frauen wie ihnen ist die Wanderausstellung gewidmet, die jetzt in Fußballhalle „Liga 20“ nahe der BayArena zu sehen ist: „Fan.Tastic Females“ beleuchtet anhand von 78 Portraits weibliche Fußballfans und ihre Geschichten, Erfahrungen und ihren Antrieb.

Im Schnitt etwa 30 Prozent der Stadiongänger sind weiblich. In Leverkusen liegt die Quote mit rund 35 Prozent laut Daniela Frühling vom Fanprojekt leicht darüber. Dennoch müssen Maria und Lea teilweise mit chauvinistischen Sprüchen der Männer um sie herum umgehen. Zumeist begegnen die Beiden, sagt Maria, dem mit Ignoranz: „Das hat bisher auch relativ gut funktioniert.“ Manchmal bleibt das Erlebte aber auch für gewisse Zeit im Gedächtnis.

„Am Anfang haben wir gedacht, wir machen 20 Interviews – und dann sind 78 daraus geworden“, erzählt Grabenhorst. Etwa zwei Jahre waren sie und ihre Mitstreiter in 21 europäischen Ländern unterwegs. Die Essenz der Gespräche war so einfach wie vorhersehbar: „Frauen sind genauso Fußballfans wie Männer auch.“

Antje Grabenhorst ist Mitorganisatorin des Projekts, das seinen Anfang auf einem Kongress der Football Supporters Europe (FSE) nahm. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von Fußballfans aller Art aus dem europäischen Raum. Sexismus in Stadien wurde dort zum Thema gemacht – und die Idee, weibliche Fans in den Blickpunkt zu holen, war geboren.

Bayer-04-Torhüterin Anna Klink zeigt sich erschrocken über das, was die Mädels erzählen. Sie selbst spielte bereits in der Jugend aktiv im Verein – damals immer mit Jungs zusammen, die sie mal mehr, mal weniger akzeptierten. Teamkollegin Juliane Wirtz ging es ähnlich. Sie musste ihren Heimatverein schließlich gar aufgrund ihres Trainers verlassen und schloss sich dem verbotenen Klub einer Leverkusener Nachbarstadt an. „Ich habe die Welt nicht mehr verstanden“, berichtet sie.

Auch Maria spielte Fußball. Sie war in einer von zwei Mädchenteams des SC Leichlingen aktiv – bis sich die Mannschaften auflösten, da sie zu wenig Unterstützung vom Verein erhielten. „Irgendwann fehlte es an Trikots und Bällen, die für eine Mannschaft essenziell sind“, erzählt sie. So würden Frauen selbst im Amateurbereich oft systematisch benachteiligt.

Torhüterin Klink betont im Laufe des Gesprächs, dass nicht alles schlecht, letztendlich aber der DFB verantwortlich sei: „Der kann nicht auf der einen Seite sagen, der Frauenfußball solle in Deutschland ankommen, und auf der anderen Seite tut er nichts dafür.“