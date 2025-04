Baydemir-Doppelpack & 34. Saisontor – DJK stürzt den Tabellendritten!

Nach der Pause machte sich das Vertrauen in Neuzugang Ahmet Altun bezahlt: Bei seinem Debüt verwandelte er einen Elfmeter eiskalt – in feinster Edin-Džeko-Manier, der Keeper flog, der Ball war schon drin. 3:0!

Fatih Baydemir legte in der 60. Minute seinen zweiten Treffer nach – routiniert abgeschlossen nach starker Vorarbeit. Den Schlusspunkt setzte Serdar Yeter in der 75. Minute zum 5:2. Zwei Gegentreffer in der zweiten Halbzeit ärgerten jedoch das Team – auch wenn am Ende ein verdienter Sieg steht.

Stimmen nach dem Spiel:

Trainer Kaan Kaya:

„Wir haben sehr stark begonnen, aber in der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr präsent. Die Gegentore waren unnötig und ärgern mich – solche Spiele müssen wir zu Null spielen. Trotzdem bin ich stolz auf die Jungs. Wir haben den Tabellendritten mit Respekt empfangen, aber gezeigt, dass wir in der Tabelle eigentlich zu tief stehen.“

Ex-Profi Fatih Baydemir:

„Solche Spiele entscheidet man früh. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Wichtig ist, dass wir konsequent bleiben – jeder Sieg bringt uns näher an unser eigentliches Niveau.“

Kapitän Ilker Kara:

„Das war eine starke Mannschaftsleistung. Wir wissen, was wir können – und langsam zeigen wir es auch Woche für Woche. Jetzt gilt’s: weiter hungrig bleiben!“