Bawinkel-Dämpfer in der Nachspielzeit: Baccum gewinnt 2:1

Letztendlich wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, aber wer nicht trifft, wenn er eine Chance hat, verliert, und wer trifft, wenn er eine Chance hat, gewinnt. Das war der Unterschied. Es war nicht so, dass die Bawinkel-Fans nicht wach waren, aber sie gingen viel Risiko, wie beide Teams. Volle Offensive und keine Angst vor einer Niederlage. Das macht für die Zuschauer ein tolles Spiel aus, doch in Bawinkel gingen sie leer aus.

Nicht so für die Baccumer, die weiterhin Freund und Feind begeistern und sich sogar den ersten Platz sichern. Zwar haben sie zwei Spiele mehr absolviert als ihr nächster Verfolger, der SV Bokeloh, aber sie haben sich gut behauptet, und das ist eine bemerkenswerte Leistung. Auch vor der Pause machten sie es sehr gut, denn Lars Hense erzielte ein wunderschönes Tor.

In diesem Moment war es durchaus verdient, und es roch nach weiterem Erfolg. Doch der blieb aus, denn die Gastgeber kamen in der Schlussphase der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel und legten den Grundstein für eine starke zweite Hälfte. Und so kam es auch.