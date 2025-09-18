Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bawinkel-Dämpfer in der Nachspielzeit: Baccum gewinnt 2:1
Es war ein echtes Spitzenspiel in der Emslandliga zwischen dem SV Bawinkel und dem SC Baccum, das am Dienstagabend gut besucht war. Für die Gäste gab es auch noch etwas: die Tabellenführung, als Benjamin Kramer in der 93. Minute den Dreier besiegelte.
Viele Leute hätten nicht mehr damit gerechnet. Ein etwas älterer SV-Bawinkel-Fan verbarg ungläubig sein Gesicht. Er wartete auf das 2:1, das der erfahrene Marcel Hempen bereits Mitte der zweiten Halbzeit erzielt hätte können, doch sein Tor wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Eine bittere Pille, zumal es mehr Chancen gab und man hätte gewinnen können.
Letztendlich wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, aber wer nicht trifft, wenn er eine Chance hat, verliert, und wer trifft, wenn er eine Chance hat, gewinnt. Das war der Unterschied. Es war nicht so, dass die Bawinkel-Fans nicht wach waren, aber sie gingen viel Risiko, wie beide Teams. Volle Offensive und keine Angst vor einer Niederlage. Das macht für die Zuschauer ein tolles Spiel aus, doch in Bawinkel gingen sie leer aus.
Nicht so für die Baccumer, die weiterhin Freund und Feind begeistern und sich sogar den ersten Platz sichern. Zwar haben sie zwei Spiele mehr absolviert als ihr nächster Verfolger, der SV Bokeloh, aber sie haben sich gut behauptet, und das ist eine bemerkenswerte Leistung. Auch vor der Pause machten sie es sehr gut, denn Lars Hense erzielte ein wunderschönes Tor.
In diesem Moment war es durchaus verdient, und es roch nach weiterem Erfolg. Doch der blieb aus, denn die Gastgeber kamen in der Schlussphase der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel und legten den Grundstein für eine starke zweite Hälfte. Und so kam es auch.
Es war eine Halbzeit, in der die Gäste immer wieder gefährlich wurden, doch es war Leon Looschen, der nach knapp einer Stunde ausglich. Das 1:1 blieb lange bestehen, bis Kramer den Ball ins Netz jagte. Lag es an Jan Gerdelmanns gelb-roter Karte? Möglich, denn zehn Minuten vor Spielende musste er das Feld verlassen, sodass Bawinkel mit einem Spieler weniger spielte.
Es war jedenfalls ein fantastischer Tag für den SC Baccum, und Trainer Andreas Hüsken war sehr zufrieden. „Wir haben etwas glücklich gewonnen, aber auch nicht unverdient. Es ist fantastisch, dass wir auf Platz eins stehen. Kein Trainer hätte uns vor Saisonbeginn zu den besten Mannschaften gezählt.“