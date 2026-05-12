Bavenstedt verliert gegen OSV Hannover: Aufholjagd bleibt unbelohnt

Im Nachholspiel des 23. Spieltags der Landesliga Hannover hat der SV Bavenstedt gegen den OSV Hannover mit 2:3 verloren. Die Partie fand bereits am vergangenen Donnerstag statt. Wie schon im Hinspiel, das Bavenstedt knapp mit 0:1 verloren hatte, ging es auch diesmal eng zu.
Beide Mannschaften suchten über die gesamten 90 Minuten den Weg nach vorne. Bavenstedt kam jedoch träge in die Partie, der OSV Hannover nutzte die Anfangsphase und führte nach Treffern von Yasin Ayaz in der 3. Minute und Hamilton Addo Kuffour in der 20. Minute verdient mit 2:0.
Ab der 20. Minute fand Bavenstedt besser ins Spiel und erspielte sich bis zur Pause zahlreiche Chancen. Die größte Möglichkeit hatte Cedi Jahnel, der allein vor dem Torwart auftauchte, aber am starken Keeper des OSV scheiterte. „Insgesamt hatten wir bis zur Pause genug Chancen, um mindestens den Ausgleich zu erzielen, gingen aber trotzdem mit einem 0:2 in die Kabine“, erklärte Michael Jarzombek, Trainer des SV Bavenstedt.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bavenstedt den Druck deutlich. „In der zweiten Halbzeit hatten wir dann rund 30 Minuten lang ein echtes Powerplay“, führte Jarzombek aus. Max Wasl traf in der 55. Minute zum 1:2, Sandro-Jose Padial stellte fünf Minuten später auf 2:2.
Danach ließ Bavenstedt vier hundertprozentige Chancen auf die Führung liegen, der OSV Hannover kam ebenfalls einmal zu einer klaren Möglichkeit. Ab der 75. Minute verlor die Partie an Struktur. Die hohe Intensität war beiden Mannschaften anzumerken, durch die Wechsel ging zusätzlich Rhythmus verloren. Teilweise gab es kaum noch ein geordnetes Mittelfeldspiel.
Die Entscheidung fiel in der 90. Minute nach einem individuellen Fehler. „Unser letzter Mann rutschte mit Ball weg, der OSV-Angreifer erkannte die Situation und traf mit einem Heber aus rund 30 Metern, weil unser Torwart zu weit vor dem Tor stand“, schilderte Jarzombek. Daniel Degner erzielte damit den 3:2-Endstand für den OSV Hannover.