Bavenstedt verliert gegen OSV Hannover: Aufholjagd bleibt unbelohnt Nach einem frühen 0:2 kommt Bavenstedt zurück, lässt mehrere Großchancen liegen und kassiert in der 90. Minute den entscheidenden Treffer. von SN · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Meiki Graff

Im Nachholspiel des 23. Spieltags der Landesliga Hannover hat der SV Bavenstedt gegen den OSV Hannover mit 2:3 verloren. Die Partie fand bereits am vergangenen Donnerstag statt. Wie schon im Hinspiel, das Bavenstedt knapp mit 0:1 verloren hatte, ging es auch diesmal eng zu.

Beide Mannschaften suchten über die gesamten 90 Minuten den Weg nach vorne. Bavenstedt kam jedoch träge in die Partie, der OSV Hannover nutzte die Anfangsphase und führte nach Treffern von Yasin Ayaz in der 3. Minute und Hamilton Addo Kuffour in der 20. Minute verdient mit 2:0. Ab der 20. Minute fand Bavenstedt besser ins Spiel und erspielte sich bis zur Pause zahlreiche Chancen. Die größte Möglichkeit hatte Cedi Jahnel, der allein vor dem Torwart auftauchte, aber am starken Keeper des OSV scheiterte. „Insgesamt hatten wir bis zur Pause genug Chancen, um mindestens den Ausgleich zu erzielen, gingen aber trotzdem mit einem 0:2 in die Kabine“, erklärte Michael Jarzombek, Trainer des SV Bavenstedt.