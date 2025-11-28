Bavenstedt und Krähenwinkel hoffen auf das nächste Duell

Der SV 1946 Bavenstedt empfängt am Samstag um 14 Uhr den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide zum 19. Spieltag der Landesliga Hannover. Die Gastgeber gehen als Tabellensechster in die Partie, die Gäste reisen als Vierter an. Das Hinspiel Anfang August entschied Krähenwinkel mit 3:1 für sich, in der vergangenen Saison gewann jedes Team einmal. Beide Mannschaften hoffen auf eine Austragung, um zusätzliche englische Wochen zu vermeiden.

SV-Trainer Michael Jarzombek schilderte seine Erwartungen mit Blick auf den starken Gegner. „Uns erwartet zum Abschluss des ersten Halbjahres ein starker Gegner. Die Mannschaft tritt mit einer stabilen, tiefstehenden und gut organisierten Defensive auf und ist in der Offensive sowohl aus dem Spiel heraus als auch bei Standards sehr effektiv.“

Positiv wirkt sich zudem die personelle Lage aus. „Aktuell sind alle 23 Spieler gesund und einsatzbereit. Das ist eine tolle Geschichte.“ Jarzombek betonte, wie wichtig ein gutes Gefühl zum Jahresabschluss sei. „Wir freuen uns auf das Spiel vor heimischer Kulisse und die Mannschaft hat es sich verdient, mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen.“

Bavenstedts jüngste Begegnung fiel witterungsbedingt aus, doch Jarzombek zeigte sich optimistisch. „Wir möchten und wir wollen sehr gerne spielen. Der Platz ist für diese Jahreszeit in einem guten Zustand und aktuell absolut bespielbar.“ Seine Mannschaft sieht er vor einer anspruchsvollen Aufgabe. „Wenn meine Jungs wieder ihre Topform erreichen, wir in der Defensive gut abgesichert sind und vorne zielstrebig auftreten, haben wir gute Chancen, gegen eine solche Spitzenmannschaft zu gewinnen.“

Die Gäste haben seit dem 8. November nicht meher gespielt

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hat seit drei Wochen nicht mehr gespielt, da zwei Ligapartien und ein Pokalspiel ausgefallen sind. Trainer Pascal Preuß machte deutlich, wie sehr er auf eine Austragung hofft. „Wir hoffen sehr, dass das Spiel stattfinden kann, da uns durch die Ausfälle gegen Arminia und gegen Wunstorf vermutlich bereits Partien unter der Woche bevorstehen. Dazu kommt das Pokalspiel, das ebenfalls ausgefallen ist. Damit würden uns erneut zahlreiche englische Wochen erwarten, die in dieser Jahreszeit aufgrund von Erkrankungen und Verletzungen nur schwer zu bewältigen sind. In solchen Phasen müssen meist immer dieselben Spieler durchspielen und das lässt sich auf Dauer kaum kompensieren.“

Auch die Einschätzung des Gegners fällt klar aus. „Bavenstedt befindet sich aktuell in einer sehr guten Form und erledigt seine Aufgaben zuverlässig. Ich gehe davon aus, dass sie alles daransetzen werden, ebenfalls zu spielen, sofern das Wetter es zulässt.“ Preuß erinnerte an das letzte Aufeinandertreffen im August. „Sollte das Spiel angepfiffen werden, wollen wir versuchen, an unsere Leistung aus dem Hinspiel anzuknüpfen, in dem wir Bavenstedt besiegen konnten. Damals haben sie uns bereits vor viele Herausforderungen gestellt und auch diesmal wird es wieder anspruchsvoll. Bavenstedt hat wie wir sicher die eine oder andere Schwachstelle, die wir versuchen wollen auszunutzen.“

„Ob wir mit einem oder zwei Stürmern beginnen, ist noch offen.“ Seine Mannschaft sieht Preuß gut vorbereitet. „Wir werden eine starke Elf aufbieten und dann sehen wir, ob wir bestehen können.“