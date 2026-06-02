Bavenstedt steht nach guter Leistung mit leeren Händen da

Archivbild SV Ramlingen-Ehlershausen – Foto: Jörg Struwe

Der vorletzte Spieltag der Landesliga Hannover führte den SV Bavenstedt zum SV Ramlingen-Ehlershausen. In einer offenen Partie unterlagen die Gäste mit 2:3, obwohl sie über weite Strecken die bessere Spielanlage zeigten und sich zahlreiche Chancen erarbeiteten.

Schon vor dem Führungstreffer vergaben die Gäste mehrere gute Möglichkeiten. Zunächst scheiterte ein Bavenstedter Angreifer im Eins-gegen-eins am Torwart, wenig später blieb eine weitere Großchance aus kurzer Distanz ungenutzt. In der 35. Minute traf Ruslan Rzaiev mit einem Distanzschuss aus 18 Metern zum 1:0. Dem Treffer war allerdings möglicherweise ein Foulspiel an einem Ramlinger Spieler im Strafraum vorausgegangen. Danach traf Bavenstedt noch die Latte und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Die Pausenführung war aufgrund des Chancenplus verdient.

Von Beginn an suchten beide Mannschaften den Weg nach vorne. „Es hat Spaß gemacht, zwei Mannschaften zu sehen, die den Weg nach vorne suchen und nicht ausschließlich über defensive Stabilität kommen wollen. Entsprechend entwickelte sich eine intensive Partie, die zwischenzeitlich auch etwas hitziger wurde. Meine Mannschaft hat bis zur 80. Minute ein richtig gutes Spiel gemacht und vor allem im Kombinationsspiel überzeugt“, erklärte Bavenstedts Trainer Michael Jarzombek.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber besser ins Spiel und glichen unmittelbar nach Wiederbeginn aus. Felix Krüger traf nach einer Ecke zum 1:1. „Nach dem Seitenwechsel wollten wir an die erste Halbzeit anknüpfen, kassierten jedoch direkt nach einer Ecke den Ausgleich. In dieser Situation fehlte die nötige Konsequenz und Konzentration. Die Mannschaft reagierte anschließend aber stark, spielte weiter nach vorne und erspielte sich erneut mehrere hochkarätige Chancen“, führte Jarzombek aus.

Bavenstedt ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Rudi Hasso vergab zunächst eine weitere Großchance im Eins-gegen-eins mit dem Torwart. Wenig später stellte Luis Baule nach einem gelungenen Angriff und einem erfolgreichen Nachschuss auf 2:1. Auch Cedric Jahnel und Sandro-Jose Padial hatten anschließend die Möglichkeit, die Führung auszubauen.

Mit zunehmender Spieldauer machten sich Verletzungen und schwindende Kräfte bemerkbar. Mehrere Wechsel nahmen dem Spiel der Gäste etwas den Rhythmus. Ramlingen setzte nun verstärkt auf lange Bälle und kam nach einer Standardsituation durch Jannis Nolte zum 2:2.

Kurz darauf bot sich Cedric Jahnel die große Chance zum 3:2 für Bavenstedt, doch der Treffer blieb aus. Stattdessen schlugen die Gastgeber in der dritten Minute der Nachspielzeit noch einmal zu. Nach einer Flanke erzielte Felix Krüger das 3:2 für den SV Ramlingen-Ehlershausen.

Bavenstedt bestraft sich selbst

„Es ist aktuell sehr spannend, die Entwicklung unserer Mannschaft zu beobachten. Die Leistungen stimmen häufig, die Ergebnisse aber oft nicht. Immer wieder stellt sich die Frage, warum es trotz guter Auftritte nicht reicht. Wir spielen über weite Strecken guten Fußball, erarbeiten uns viele klare Torchancen und lassen vergleichsweise wenig zu. Gleichzeitig bestrafen wir uns durch individuelle Fehler und unnötige Nachlässigkeiten immer wieder selbst“, meinte Jarzombek.

Die Problematik zog sich bereits durch mehrere Spiele dieser Saison. Gegen den 1. FC Wunstorf kassierte Bavenstedt am sechsten Spieltag den Ausgleich in der fünften Minute der Nachspielzeit. Gegen den OSV Hannover fiel der entscheidende Gegentreffer am 23. Spieltag in der 90. Minute. Gegen den HSC BW Schwalbe Tündern wurden zwei Führungen jeweils nur wenige Minuten später wieder aus der Hand gegeben, ehe die Partie noch mit 3:2 gewonnen wurde.

„Unterm Strich bleibt die Erkenntnis, dass wir erneut ein gutes Spiel gemacht haben, am Ende aber mit leeren Händen dastehen. Wir müssen lernen, über die gesamte Spielzeit hinweg konzentriert zu bleiben, unsere Chancen konsequenter zu nutzen und nach Führungen mehr Ruhe in unser Spiel zu bringen. Genau daran werden wir weiter arbeiten“, sagte Jarzombek.