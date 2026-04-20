Bavenstedt: Späte Treffer machen Saisonziel perfekt

– Foto: Sascha Drenth

Am 27. Spieltag der Landesliga Hannover hat der SV Bavenstedt beim TSV Godshorn mit 3:1 gewonnen und damit die Marke von 40 Punkten erreicht. Für das Team von Trainer Michael Jarzombek ist das Saisonziel damit geschafft, während Aufsteiger Godshorn weiter um den Klassenerhalt kämpfen muss.

Bavenstedt startete gut und erspielte sich in der Anfangsphase viele Feldvorteile. In der 19. Minute fiel nach einer Ecke das 1:0 durch Noah Warneboldt. Kurz danach verpassten die Gäste das zweite Tor, weil Sandro Padial nur den Pfosten traf.

„Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel gegen Godshorn. Die wollten sich mit allen Mitteln wehren, um die Klasse zu halten. Der Gegner war sehr kompakt, griffig und diszipliniert“, sagte Jarzombek.

Nach etwa 20 Minuten kippte die Partie. Godshorn wurde klarer in seinen Aktionen, während Bavenstedt im Ballbesitz zu viele einfache Fehler machte. Die Gastgeber kamen zu mehreren gefährlichen Standards und zu einer großen Chance durch Niko Gießelmann, der sich am Sechzehner durchsetzte und anschließend auch noch den Torwart umkurven wollte. Bavenstedts Schlussmann blieb in dieser Szene stabil und hielt den Ball.

„In der Kabine haben wir sachlich angesprochen, wo unsere Probleme lagen“, erklärte Jarzombek. Auch nach der Pause blieb Godshorn zunächst am Drücker, kam über Standards und über die Außen immer wieder zu guten Aktionen. Der Ausgleich fiel in der 56. Minute nach einem Freistoß von der linken Seite, den Srecko Rogovic am langen Pfosten per Fallrückzieher zum 1:1 verwertete. „Das war zu diesem Zeitpunkt absolut verdient“, ordnete Jarzombek die Phase ein.

Lange fand Bavenstedt danach nicht zurück ins Spiel. „Bis zur 70. Minute haben wir überhaupt nicht mehr ins Spiel gefunden. Danach kamen wir durch ein paar Umstellungen und vielleicht auch, weil wir noch etwas mehr Körner hatten, wieder besser rein. Ruslan Rzaiev, Luis Baule und Aaron Wedekind haben die Mannschaft nach vorne getrieben, hatten gute Dribblings und gute Aktionen.“

Das wurde in der Schlussphase belohnt. Nach einer Ecke von Ruslan Rzaiev köpfte Luis Baule in der 89. Minute am zweiten Pfosten zum 2:1 ein. Godshorn warf danach noch einmal alles nach vorne und brachte bei der letzten Standardsituation sogar den Torwart mit in den Strafraum. Luca Bartels klärte per Kopf, Aaron Wedekind erlief den Ball noch in der eigenen Hälfte vor dem gegnerischen Torwart und traf von der Mittellinie ins leere Tor zum 3:1-Endstand.

„Ich glaube, wenn man die direkten Torchancen zählt, geht der Sieg in Ordnung. Mit der Leistung sind wir nicht zufrieden, mit dem Ergebnis natürlich schon. Aber das gehört bei einer so jungen Mannschaft auch zum Entwicklungsprozess dazu.“

„Wir sind glücklich über die drei Punkte. Mit jetzt 40 Punkten haben wir unser Saisonziel erreicht. Ab jetzt ist alles Bonus, trotzdem wollen wir weiter fleißig Punkte sammeln.“