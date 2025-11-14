Bavenstedt peilt bei Iraklis den nächsten Schritt an

Der SV 1946 Bavenstedt tritt am Sonntag (14 Uhr) beim SV Iraklis Hellas Hannover an und bestreitet am 17. Spieltag der Landesliga Hannover ein Duell zwischen dem Tabellensechsten und dem Tabellenreizehnten. Während Iraklis auf dem ersten Abstiegsplatz steht, reist Bavenstedt mit zwei Siegen in Serie an.

Die Gastgeber holten zuletzt ein 1:1 beim Tabellenachten SV Arminia Hannover und sammelten vier Punkte aus den jüngsten beiden Partien. In der vergangenen Saison entschied Iraklis beide Begegnungen knapp für sich, jeweils mit einem Treffer Vorsprung.

Bavenstedt geht gestärkt aus dem 4:0 gegen die SSG Halvestorf-Herkendorf in das Auswärtsspiel und kommt auf zwölf Punkte aus den vergangenen fünf Begegnungen. Trainer Michael Jarzombek formulierte klare Erwartungen an sein Team. „Wir haben uns vorgenommen, bei Iraklis Punkte mitzunehmen und auch auswärts den nächsten positiven Schritt in unserer sportlichen Entwicklung mit unserer Spielidee zu machen.“ Zugleich rechnet er mit einem schwierigen Gegner. „Iraklis wird ein abgezockter Gegner sein und ihr Trainer ist ein Fuchs, der sich immer etwas einfallen lässt.“

Für Jarzombek bleibt vor allem die eigene Herangehensweise zentral. „Ich möchte kein zweites Tündern oder Barsinghausen erleben, wo unsere Einstellung und Körpersprache nicht passten.“ Die Vorbereitung richtet sich daher besonders auf die eigenen Abläufe. „Wir haben uns wie immer mit uns selbst beschäftigt und bereiten uns entsprechend auf das Spiel vor.“