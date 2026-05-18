Bavenstedt klettert auf Platz fünf: SVB schlägt Iraklis klar



Die Partie begann zunächst verhalten. Beide Mannschaften tasteten sich in den ersten 20 Minuten ab, ehe das Spiel zunehmend an Tempo gewann. Iraklis kam nach individuellen Fehlern der Gastgeber zu zwei guten Möglichkeiten, konnte daraus jedoch keinen Profit schlagen. Danach übernahm Bavenstedt zunehmend die Kontrolle und erspielte sich die ersten Chancen. „Die Abschlüsse waren allerdings zunächst nicht sauber genug und landeten entweder im Fangzaun oder deutlich darüber“, erklärte Trainer Michael Jarzombek. Die Partie begann zunächst verhalten. Beide Mannschaften tasteten sich in den ersten 20 Minuten ab, ehe das Spiel zunehmend an Tempo gewann. Iraklis kam nach individuellen Fehlern der Gastgeber zu zwei guten Möglichkeiten, konnte daraus jedoch keinen Profit schlagen. Danach übernahm Bavenstedt zunehmend die Kontrolle und erspielte sich die ersten Chancen. „Die Abschlüsse waren allerdings zunächst nicht sauber genug und landeten entweder im Fangzaun oder deutlich darüber“, erklärte Trainer Michael Jarzombek. Auch der Torwart der Gäste verhinderte zunächst den Rückstand und hielt seine Mannschaft mit zwei starken Reflexen im Spiel. Kurz vor der Pause fiel dann aber doch das 1:0. Mahdy El-Saleh traf in der 45. Minute mit einem Schuss zur Führung.

Die zweite Halbzeit begann zunächst ruhiger. Iraklis hatte dabei die große Chance zum Ausgleich und traf den Pfosten, in dieser Szene hatte Bavenstedt Glück. Danach stellte Michael Jarzombek personell um. Cedric Jahnel kam für Timo Wittkowski, Louis Garbelmann ersetzte Mahdy El-Saleh und Luis Baule übernahm für Max Wasl. „Nach einem Dreifachwechsel kurz vor der 60. Minute übernahmen wir dann aber komplett die Kontrolle und diktierten das Spiel“, sagte Jarzombek. Der Gästetorwart hielt anschließend erneut mehrfach stark, ehe Luis Baule in der 62. Minute im Nachschuss das 2:0 erzielte. In der Schlussphase erhöhte Bavenstedt weiter. Laut offizieller Torfolge traf Noah Warneboldt in der 83. Minute per Foulelfmeter zum 3:0, während Jarzombek die Szene als Eigentor einordnete. Iraklis verkürzte wenig später durch Luis Erik Grün nach einem Konter auf 1:3, doch nur eine Minute danach stellte Rudi Hasso den alten Abstand wieder her. Der Angreifer traf mit einem satten Abschluss vom Sechzehnereck ins lange Eck zum 4:1-Endstand.