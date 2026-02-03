Bavenstedt holt Vereinsikone Celnik zurück in die sportliche Leitung

Stadion des SV Bavenstedt – Foto: Sascha Drenth

Pünktlich zum Vereinsjubiläum setzt der SV Bavenstedt ein deutliches Zeichen. Gerd Celnik kehrt in verantwortlicher Funktion in die sportliche Führung der ersten Herrenmannschaft zurück.

Nach fast drei Jahren ohne aktive Funktion beim SV Bavenstedt übernimmt eine prägende Persönlichkeit des Vereins wieder Verantwortung. Der frühere Trainer und Sportdirektor Gerd Celnik ist ab sofort für den sportlichen Bereich der ersten Mannschaft zuständig. Die Rückkehr fällt in das Jubiläumsjahr des Klubs, der am 1. Februar 1946 in der kleinen Stube von Bormanns Saalbau gegründet wurde.

Seit dem 1. Januar 2026 befindet sich Celnik im Ruhestand. Nach Angaben des Vereins möchte er seine neu gewonnene Zeit nicht ausschließlich privat nutzen und sich wieder aktiv für den SVB engagieren. Mit der neuen personellen Aufstellung stellt sich der Landesligist in der sportlichen Führung breiter auf. Für den 1. Vorsitzenden Dirk Kleinherr und Sportdirektor Darius Schwientek ist es eine absolute Wunschbesetzung, da Celnik im Verein und im Landkreis Hildesheim einen exzellenten Ruf genießt.