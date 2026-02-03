Bavenstedt holt Vereinsikone Celnik zurück in die sportliche Leitung

Pünktlich zum Vereinsjubiläum setzt der SV Bavenstedt ein deutliches Zeichen. Gerd Celnik kehrt in verantwortlicher Funktion in die sportliche Führung der ersten Herrenmannschaft zurück.
Nach fast drei Jahren ohne aktive Funktion beim SV Bavenstedt übernimmt eine prägende Persönlichkeit des Vereins wieder Verantwortung. Der frühere Trainer und Sportdirektor Gerd Celnik ist ab sofort für den sportlichen Bereich der ersten Mannschaft zuständig. Die Rückkehr fällt in das Jubiläumsjahr des Klubs, der am 1. Februar 1946 in der kleinen Stube von Bormanns Saalbau gegründet wurde.
Seit dem 1. Januar 2026 befindet sich Celnik im Ruhestand. Nach Angaben des Vereins möchte er seine neu gewonnene Zeit nicht ausschließlich privat nutzen und sich wieder aktiv für den SVB engagieren. Mit der neuen personellen Aufstellung stellt sich der Landesligist in der sportlichen Führung breiter auf. Für den 1. Vorsitzenden Dirk Kleinherr und Sportdirektor Darius Schwientek ist es eine absolute Wunschbesetzung, da Celnik im Verein und im Landkreis Hildesheim einen exzellenten Ruf genießt.
Präsident Dirk Kleinherr ordnete die Entscheidung auf Instagram ein: „Wir sind überzeugt, dass Darius und Gerd als starkes Gespann die sportliche Zukunft des SVB erfolgreich gestalten werden.“
Vereinsjubiläum: 80 Jahre SV Bavenstedt
Der SV Bavenstedt blickt in seinem Jubiläumsjahr auf eine lange Vereinsgeschichte zurück. Seit der Gründung steht der Klub insbesondere für Fußball, Ehrenamt und ein lebendiges Vereinsleben. Neben dem Fußball gehörten im Laufe der Jahrzehnte auch Handball, Leichtathletik und Sommerspiele zum Angebot. Heute werden weiterhin Fußball und Jazz angeboten.
Der größte sportliche Erfolg war der Aufstieg in die Niedersachsenliga West im Jahr 2006. Nach der Nichtqualifikation für die 2010 neu geschaffene eingleisige Niedersachsenliga spielt die erste Herrenmannschaft seitdem durchgehend in der Landesliga Hannover. In der heimischen Löseke Arena tragen zudem die zweite und dritte Herrenmannschaft, die Altherren sowie die Nachwuchsteams ihre Heimspiele aus.