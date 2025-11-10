Bavenstedt dominiert nach der Pause – klarer Sieg gegen Halvestorf

Der SV 1946 Bavenstedt hat am 16. Spieltag der Landesliga Hannover einen überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen die SSG Halvestorf-Herkendorf gefeiert. Das Team von Trainer Michael Jarzombek, genannt „Jazzo“, holte damit 12 von 15 möglichen Punkten aus den letzten fünf Spielen und bleibt im oberen Tabellendrittel. Halvestorf sammelte im gleichen Zeitraum nur zwei Punkte und liegt weiter auf Rang zwölf – knapp vor den Abstiegsplätzen.

„Wir sind gut in die erste Halbzeit gestartet und hatten früh zwei große Torchancen“, sagte Jarzombek. Nach einer Flanke setzte Bavenstedt zunächst einen Kopfball aus kurzer Distanz über das Tor, kurz darauf entstand nach einem schönen Angriff die nächste Möglichkeit. „Wir tauchten im Eins-gegen-Eins vor dem Torwart auf, wurden jedoch im letzten Moment vom Halvestorfer Abwehrspieler mit einer starken Grätsche gestoppt.“

Im weiteren Verlauf verlor der Gastgeber etwas den Zugriff. „Halvestorf wurde stärker. Nach einigen Abspielfehlern aus der Abwehr heraus spielten wir dem gegnerischen Stürmer den Ball direkt in die Füße.“ Doch Alexander Manka scheiterte im direkten Duell an Torhüter Jan Arendt. „Er hat überragend reagiert und uns da im Spiel gehalten.“ Auch ein Freistoß der Gäste aus dem Halbfeld sorgte für Gefahr, ging jedoch knapp am Tor vorbei. „Gegen Ende der ersten Halbzeit fanden wir wieder besser ins Spiel und erspielten uns weitere gute Möglichkeiten, die wir jedoch nicht verwerten konnten.“

Nach dem Seitenwechsel zeigte Bavenstedt ein anderes Gesicht. „Wir waren dem Gegner läuferisch, fußballerisch und technisch klar überlegen“, so der Coach. Die Tore fielen anschließend in regelmäßigen Abständen: Florian Sarstedt traf in der 49. Minute nach einer Ecke zum 1:0, zehn Minuten später erhöhte Max Wasl nach einer erfolgreichen Pressingaktion auf 2:0. In der 69. Minute traf Luis Baule nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Abwehrreihe zum 3:0.