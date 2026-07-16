Bavenstedt dominiert den Kehrwieder-Cup und sichert sich den Sieg

Der SV Bavenstedt gewann die Gruppe C mit zwei Siegen, 8:1 Toren und sechs Punkten. Dahinter folgten die SG Schellerten/Ottbergen und der FC Concordia Hildesheim. Die weiteren Halbfinalplätze sicherten sich der TSV Giesen 1911, der VfR Germania Ochtersum und der TuSpo Schliekum.

Im ersten Halbfinale setzte sich der VfR Germania Ochtersum mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen den TSV Giesen 1911 durch. Der SV Bavenstedt gewann sein Halbfinale gegen den TuSpo Schliekum deutlich mit 5:0 und zog ins Endspiel ein.