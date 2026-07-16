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Turnier
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Bavenstedt dominiert den Kehrwieder-Cup und sichert sich den Sieg
Mit einem 8:2-Erfolg im Finale gegen den VfR Germania Ochtersum gewann Landesligist SV Bavenstedt den Kehrwieder-Cup 2026/27 und stellte zudem den besten Spieler sowie den erfolgreichsten Torschützen des Turniers.
Zwölf Mannschaften aus dem Kreis Hildesheim nahmen am Kehrwieder-Cup 2026/27 teil, der vom 5. bis 11. Juli ausgetragen wurde. In der Vorrunde spielten die Teams in vier Dreiergruppen. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für das Halbfinale.
Der SV Bavenstedt gewann die Gruppe C mit zwei Siegen, 8:1 Toren und sechs Punkten. Dahinter folgten die SG Schellerten/Ottbergen und der FC Concordia Hildesheim. Die weiteren Halbfinalplätze sicherten sich der TSV Giesen 1911, der VfR Germania Ochtersum und der TuSpo Schliekum.
Im ersten Halbfinale setzte sich der VfR Germania Ochtersum mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen den TSV Giesen 1911 durch. Der SV Bavenstedt gewann sein Halbfinale gegen den TuSpo Schliekum deutlich mit 5:0 und zog ins Endspiel ein.
Deutlicher Finalsieg
Im Finale setzte sich der SV Bavenstedt mit 8:2 gegen den VfR Germania Ochtersum durch und gewann den Kehrwieder-Cup 2026/27.
Sandro Padial wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt, Max Wasl erhielt die Auszeichnung als bester Torschütze. Zum besten Torhüter wurde Marcell Gatzemeyer vom TSV Giesen 1911 gewählt.