Bavenstedt blickt nach starker Saison bereits nach vorne

„Wir haben es gleich von Beginn an gut gemacht. Das Pressing hat funktioniert und wir sind früh in Führung gegangen“, blickt Trainer Michael Jarzombek auf die Partie zurück. Nach dem Platzverweis und den weiteren Treffern sei das Spiel früh in die gewünschte Richtung gelaufen. „Dann war das Spiel gefühlt durch“, ordnet der Trainer die Begegnung ein.

Bereits früh brachte Max Wasl die Gastgeber in Führung. Nur eine Minute später sah Barsinghausens Torwart Julian Lenz nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Anschließend schraubte Bavenstedt das Ergebnis immer weiter in die Höhe. Rudi Hasso traf in der 25., 30. und 90. Minute, außerdem waren Cedric Jahnel, Mahdy El-Saleh, Noah Warneboldt und erneut Wasl erfolgreich.

Nach Angaben des Trainers verfiel Barsinghausen anschließend in eine passive Spielweise, stand tief und ließ Bavenstedt spielen. Seine Mannschaft habe dies ruhig gelöst und sich weitere Chancen erarbeitet. Zudem verhinderte der Torwart der Gäste mit mehreren Paraden weitere Treffer.

52 Punkte und mehr als 70 Tore

Mit dem Saisonverlauf zeigt sich der Trainer insgesamt zufrieden. Der Klassenerhalt sei frühzeitig gelungen und damit das klare Saisonziel erreicht worden.

Sowohl in der Hinrunde als auch besonders in der Rückrunde sei die Mannschaft für einige Leistungen nicht immer mit den entsprechenden Ergebnissen belohnt worden. Mit dem einen oder anderen Punkt mehr wäre nach seiner Einschätzung sogar Platz vier oder fünf möglich gewesen.

Mit 52 Punkten, mehr als 70 erzielten Toren und Rang sieben fällt das Fazit des Trainers dennoch positiv aus.„Vor allem sind wir stolz darauf, dass wir uns als Mannschaft gut entwickelt haben und in dieser Saison sportlich einen wichtigen Grundstein für die Zukunft legen konnten“, sagte Jarzombek.

Die nächste Saison im Blick

Nach dem Saisonende richtet sich der Blick bereits auf die kommende Spielzeit. „Wir wollen den Klassenerhalt erneut frühzeitig sichern und das bestätigen, was wir in dieser Saison erreicht haben. Und natürlich wollen wir uns auch die Möglichkeit erhalten, von den Dingen zu träumen, die jeden Sportler antreiben“, kündete Jarzombek an.

Für die neue Saison stehen bereits mehrere Neuzugänge fest. Vom SV Newroz Hildesheim wechseln Torwart Leo Braun und Offensivspieler Ibo Houban nach Bavenstedt. Zudem kommen Torwart Leo Frelke von TuSpo Schliekum, Offensivspieler Ole Becker vom SV Blau-Weiß Neuhof sowie Abwehrspieler Ole Bentlage vom SC Hemmingen-Westerfeld.

Abgänge gibt es derzeit keine. Das Team bleibt zusammen. Der Trainingsauftakt ist für den 28. Juni vorgesehen. Vom 4. bis 11. Juli nimmt der SV Bavenstedt am Kehrwieder-Pokal in Bavenstedt teil. Außerdem stehen Testspiele gegen Lupo Martini Wolfsburg, den SC Drispenstedt und den FC Germania Bleckenstedt auf dem Programm.