EBERNBURG. Bavaria is back. Die Fußballer des FC Ebernburg sind Meister der B-Klasse Bad Kreuznach 1 und steigen direkt in die A-Klasse auf. Mit dem Team um Coach Bastian Kessel sowie die spielenden Co-Trainer Jelle Ackermann und Benjamin Groß meldet sich ein Traditionsverein aus dem Kreis Bad Kreuznach zurück.

Die Älteren werden sich erinnern, dass in der Saison 1989/90 unterm Rotenfels noch der Ball in der Verbandsliga rollte, Ebernburg hatte eine überragende Nachwuchsförderung unter dem damaligen Jugendleiter Harry Schonder. Doch mit der Zeit ging es bergab, in der Saison 2012/13 und dann noch einmal 2014/15 stiegen die Bavaren in die B-Klasse ab, wo sie seitdem ein doch eher tristes Fußballdasein erlebten. „Bis zur Verbandsliga ist es freilich ein ganz weiter Weg, aber ich wünsche dem Verein, dass er sich zumindest in der A-Klasse etablieren kann“, sagt Jelle Ackermann, der genau wie Kompagnon Kessel der Trainerbank den Rücken dreht. „Es ist ausschließlich dem zeitlichen Aufwand geschuldet“, erkärt der 35-Jährige. „Unsere Pässe bleiben aber hier – für den Notfall.“

So wie in der Meistersaison. Genau wie in der Parallelklasse Hüffelsheim II blieben auch die Ebernburger ungeschlagen. Der besten Abwehr stand die zweitbeste Abwehr der B-Klasse gegenüber. „Wir haben immer versucht, offensiv spielen zu lassen. Im Vergleich zur SG Nordpfalz genügten uns oft weniger Tore zum Sieg.“ Was den Vizemeister angeht, fände Ackermann es „Wahnsinn, wenn man mit nur einer Niederlage nicht aufsteigt.“ Es geht über die Relegation: Gegen Winterbach II hieß es im ersten Duell 1:1 (Rückspiel: Samstag um 16 Uhr in Feilbingert).

Mit Zuversicht in die A-Klassen-Saison 2025/2026

Zurück zur Bavaria: Ob die B-Klassen-Meisterschaft am Ende absolut verdient war, die Frage stellt sich eigentlich gar nicht. Wohl aber die Frage, ob es nun auch für die höhere Spielklasse reicht. „Das glaube ich schon“, sagt Jelle Ackermann. An einen Durchmarsch, wie ihn etwa die Winzenheimer in der abgelaufenen Runde hingelegt haben, will der Mittelfeldspieler (19 Einsätze, elf Tore) gar nicht denken. „Aber ich denke schon, dass die Qualität reicht, um sich in der A-Klasse zu behaupten.“