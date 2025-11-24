Bavaria Ebernburg trennt sich von Groß und Gontscharow

Der Vorstand des FC Bavaria 08 Ebernburg hat die Entscheidung getroffen, die Trainer der ersten Mannschaft, Arthur Gontscharow und Benjamin Groß, freizustellen. In erster Linie möchten wir uns in aller Form für das Engagement bedanken und bedauern diesen Schritt. Jedoch sehen wir uns als Vereinsführung in der Pflicht, auf die aktuelle sportliche Situation zu reagieren. Die Entscheidung fällt uns nicht leicht, weil wir somit zwei sowohl menschlich als auch spielerisch geschätzte Charaktere verlieren. Bereits am Sonntag beim Spiel gegen den VfL Simmertal übernahmen Sebastian Kossmann und Jan Höller die Betreuung der Mannschaft. Beide sind bereits seit mehreren Jahren in vielfältiger Form im Verein aktiv. Über weitere Schritte mit Blick auf die Trainerposition werden wir zeitnah informieren. Wir, der Vorstand des FC Bavaria 08 Ebernburg, wünschen Benjamin Groß und Arthur Gontscharow für ihre sportliche Zukunft alles Gute.



Vorstand FC Bavaria 08 Ebernburg