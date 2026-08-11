Bavaria Beach Bazis holen Deutschen Pokal – mit 37:12 Toren

Top-Leistung: Die Bavaria Beach Bazis bejubeln den deutschen Pokalsieg im Beach-Fußball. – Foto: BBB

Die Münchner Beachsoccer-Mannschaft hat in St. Peter-Ording den Deutschen Pokal gewonnen. In vier Spielen blieben die Bazis ungeschlagen und treffen Ende August im Halbfinale um die Meisterschaft auf Waldkraiburg.

Was für ein Wochenende für die Bavaria Beach Bazis: Das Münchner Beachsoccer-Team, dessen Spielstätte in Oberschleißheim ist, hat sich in St. Peter-Ording zum zweiten Mal nach 2024 den Deutschen Beachsoccer-Pokal gesichert. Vor mehr als 1000 Zuschauern am Strand feierten die Bazis einen beeindruckenden Durchmarsch und blieben in allen vier Partien am Nordseestrand ungeschlagen.

Dabei überzeugten die Bazis nicht nur mit vier Siegen, sondern auch mit einer beeindruckenden Torbilanz von 37:12. Schon in der Gruppenphase machte die Mannschaft um Abteilungsleiter Ricky Goller deutlich, dass sie beim „Jever Fun 0,0% Beach-Cup“ unbedingt ein Wörtchen um den Titel mitreden wollte.

Zum Auftakt gab es gegen den TuS Sudweyhe einen furiosen 13:3-Erfolg. Auch gegen die Rostocker Robben ließen die Bayern anschließend nichts anbrennen und setzten sich souverän mit 8:1 durch.

Im Halbfinale wartete mit den Beach Royals Düsseldorf freilich ein deutlich härterer Brocken auf die Bazis. Doch auch dort behielten sie die Oberhand und zogen nach einem spektakulären 9:5 ins Endspiel ein.

Dort kam es erneut zum Duell mit den Rostocker Robben. Und wieder zeigten die Münchner ihre Offensivqualitäten. Mit Spielfreude und großer Effizienz setzte sich das Team diesmal mit 7:3 durch und durfte anschließend den Pokal in die Höhe stemmen.

Auch zwei Akteure der Bavaria Beach Bazis wurden für ihre starken Leistungen ausgezeichnet. Jakub Pekarek erhielt die Ehrung als bester Spieler des Turniers, Torhüter Andreas Kallaste wurde zum besten Keeper gewählt.

Mit dem Pokalsieg haben sich die Münchner zudem für den Euro Winners Cup 2027 qualifiziert. Dort dürfen sie sich im kommenden Jahr mit den besten Beachsoccer-Mannschaften Europas messen.

Doch lange ausruhen können sich die Pokalsieger nicht. Ende August wartet bereits der nächste große Höhepunkt. Am 29. und 30. August steigt in Warnemünde das Final Four um die Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft. Nach dem Pokal-Coup haben die Bavaria Beach Bazis nun sogar die Chance auf das Double.

Im Halbfinale kommt es dabei zu einem bayerischen Duell: Die Münchner treffen auf den BSC Beach Boyz Waldkraiburg. Damit steht bereits fest, dass eine Mannschaft aus dem Freistaat ins Finale um die deutsche Meisterschaft einziehen wird.

Für die Bavaria Beach Bazis könnte der Traum von einem perfekten Beachsoccer-Sommer also schon bald in Erfüllung gehen.