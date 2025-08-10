Bautzen mit Torfestival – Rudolstadt und Halberstadt siegen erneut

Der Abschluss des 2. Spieltags in der NOFV-Oberliga Süd bot Tore satt und packende Duelle. Bautzen fegte Grimma mit einem historischen 7:0 vom Platz, Rudolstadt und Halberstadt festigten mit knappen Siegen ihre Spitzenpositionen.

Der Bischofswerdaer FV 08 erwischte den deutlich besseren Start. Philipp Scharfe brachte die Gäste bereits in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause legte Eduard Hofmann nach: In der 35. Minute stellte er auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel zeigte Freital eine klare Reaktion. In der 82. Minute war es dann so weit: Bruno Schiemann verwandelte einen Elfmeter zum 1:2. Die Hoffnung war zurück – doch Bischofswerda verteidigte den knappen Vorsprung. ---

Von Beginn an entwickelte sich in Halle ein rasantes Spiel. Bereits in der 4. Minute brachte Jegor Jagupov die Gastgeber in Führung. Acht Minuten später legte Ludwig Bölke zum 2:0 nach. Der RSV Eintracht 1949 bewies jedoch Moral: Matthias Steinborn verkürzte in der 27. Minute per Elfmeter, und nur sechs Minuten später glich Saheed Mustapha aus. Nach der Pause erwischte Halle erneut den besseren Start. Joel Marks stellte in der 48. Minute auf 3:2, doch Tim Göth antwortete in der 57. Minute mit dem erneuten Ausgleich. Die Schlussphase blieb turbulent: Achilleas Oikonomidis brachte Halle in der 74. Minute wieder in Führung, ehe der RSV durch Tim Göth in der Nachspielzeit zum vielumjubelten 4:4-Endstand traf. ---

In Krieschow schien zunächst alles auf einen Heimsieg hinauszulaufen. Andy Hebler traf bereits in der 4. Minute zur frühen Führung. Lange Zeit hielten die Gastgeber diesen knappen Vorsprung, doch in der 71. Minute gelang Benjamin Crouse St. Louis der Ausgleich für Wernigerode. Das Spiel kippte nun, und in der 87. Minute brachte Nyger Hunter die Gäste mit seinem Treffer erstmals in Führung. Krieschow konnte darauf nicht mehr antworten, sodass Wernigerode die drei Punkte mit auf die Heimreise nahm. ---

Vor heimischem Publikum setzte Bautzen ein deutliches Ausrufezeichen. Bereits nach neun Minuten brachte Jannik Käppler die Gastgeber in Führung, David Rohlik erhöhte kurz darauf (16.). Ein Eigentor von Alexander Vogel in der 27. Minute leitete endgültig den Torrausch ein. Felix Hennig verwandelte in der 39. Minute einen Foulelfmeter zum 4:0, bevor Julien Hentsch noch vor der Pause (45.) das 5:0 markierte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Bautzen torhungrig: Florian Baudisch (80.) und Oscar Haustein (89.) sorgten für den 7:0-Endstand, der Grimma tief in die Krise stürzt. ---

In einer lange ausgeglichenen Partie dauerte es bis zur 74. Minute, ehe Manfred Starke das Team aus Rudolstadt erlöste und zum 1:0 traf. In der Nachspielzeit machte Sven Rupprecht (90.+3) mit dem zweiten Treffer alles klar. Rudolstadt bleibt damit nach zwei Spielen ohne Punktverlust. ---

In Plauen entwickelte sich ein intensives Spiel. Die Entscheidung fiel spät, als Luis Werrmann in der 76. Minute für Glauchau traf und den Aufsteiger zum ersten Saisonsieg schoss. ---

Sandersdorf erwischte den besseren Start und ging in der 21. Minute durch Erik Exner in Führung. Leon Gümpel glich noch vor der Pause aus (40.). Nach dem Seitenwechsel brachte Hagen Pietsch (70.) die Gäste aus Heiligenstadt erstmals in Front, doch Viktor Stashenko rettete den Gastgebern mit dem 2:2 in der 82. Minute einen Punkt. ---