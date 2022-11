Baut Zerf seine Serie in Bitburg aus? Rheinlandpokal: Im Achtelfinale spielen die Hochwälder in der Bierstadt, Ehrang gastiert in Immendorf.

FC Bitburg - FC Hochwald-Zerf (heute, Mittwoch, 19.30 Uhr, Kunstrasenplatz Stadiongelände Bitburg- Ost)

Fast auf den Tag genau zwei Monate nach dem Hinspiel in der Rheinlandliga kommt es zum schnellen Wiedersehen der Südeifeler und den Hochwäldern. Anfang September siegte Zerf in einem engen, hart umkämpften Duell dank des Treffers von René Mohsmann mit 1:0. In jüngerer Vergangenheit gab es für Zerf keine Niederlage gegen Bitburg, und in der Bierstadt wurden gar die jüngsten vier Partien gewonnen. „Auf Statistik sollte man nicht allzu viel geben“, sagt Christian Hoffmann. Der Assistenzcoach vertrat zuletzt den urlaubenden Fabian Ewertz, der heute wieder an der Seitenlinie stehen wird. Hoffmann erwartet von seiner Mannschaft eine Reaktion auf das jüngste 1:4 in Metternich. Fehlen wird bei diesem Unterfangen Dominik Thömmes, der an einer noch nicht näher diagnostizierten Knieverletzung laboriert. Ihn wird Celestino Gombo vertreten.

Die Gäste gehen mit einem noch viel größeren personellen Handicap in die Partie: Neben Benedikt Haas (Kreuzbandriss) und Yannik Stein (Urlaub) fehlen auch Peter Irsch wegen anhaltender Achillessehnenprobleme und René Mohsmann (private Gründe). Hinter der Einsatzfähigkeit von acht (!) weiteren Akteuren standen bis gestern Abend noch Fragezeichen. Als primären Grund für Platz eins in der Rheinlandliga und die bisherigen Erfolge im Pokal macht FCZ-Trainer Fabian Mohsmann „unsere unfassbar gute Defensive“ aus. Offensiv müsse es auf kurz oder lang aber gelingen, die Chancen besser zu verwerten. Gegner wie Bitburg seien „schließlich immer in der Lage, ein Tor gegen uns zu erzielen“.