Baustetten setzt sich in der Nachspielzeit durch

In einer intensiv geführten Partie setzte sich der SV Baustetten knapp mit 1:0 gegen die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen durch. Das entscheidende Tor fiel in der Nachspielzeit (93. Minute) durch Marcel Josef Schwarzmann, der eine präzise Flanke von Daniel Glenzinger per Kopf verwertete.

Bereits in der ersten Halbzeit zeigte Baustetten eine dominante Vorstellung mit mehreren hochkarätigen Chancen. Besonders in der 30. Minute drängte das Team mit drei aufeinanderfolgenden Torschüssen auf die Führung, doch die Gäste verteidigten mit großem Einsatz. Auch Lukas Kühner prüfte den gegnerischen Torwart mit einem kraftvollen Schuss (23.), der jedoch glänzend pariert wurde.

Die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen versuchte über Standards ins Spiel zu finden, blieb jedoch im Abschluss harmlos. Ein Freistoß von Gabriel Urbanek in der 27. Minute verfehlte das Ziel knapp.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Baustetten den Druck. Mehrere Eckbälle und Kopfbälle, unter anderem durch Moritz Haller (47., 55.) und Manoel Leven (52.), sorgten für Gefahr, blieben aber erfolglos. In der 79. Minute schwächte sich Erlenmoos/Ochsenhausen selbst durch eine Rote Karte für Rafael Birkle.

Während den Schlussminuten nutzte Baustetten die numerische Überlegenheit und belohnte sich schließlich mit dem späten Siegtreffer.