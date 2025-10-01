Baustellen ohne Ende beim FC Unterföhring

Im richtungsweisenden Duell mit dem FC Wacker München stehen beim FC Unterföhring wieder wichtige Spieler im Kader.

Vor der Saison wurde beim FC Unterföhring viel über den Wunsch gesprochen, ganz vorne in der Landesliga mitzuspielen. Seit Andreas Faber Trainer an der Bergstraße ist, haben sich die Themen geändert. Die Unterföhringer Fußballer befinden sich nun hochoffiziell im Abstiegskampf.

Faber verweist nur auf die Fakten in seinem Verein, der einen Riesenkader von 32 Leuten hat, von denen auch schon 28 Spieler eingesetzt wurden. Dem gegenüber sind aber immer nur um die 15 bis 16 Spieler im Training. Die hauen sich voll rein, aber bislang war an Konstanz im Kader nicht zu denken. „Mit den Voraussetzungen reicht es eben nicht zu mehr als Abstiegskampf“, sagt Faber. Der Freund von Klartext betont auch, dass man daran arbeite, neben dem Platz enger zusammenzuwachsen. Der FC Unterföhring hat aktuell Baustellen ohne Ende.

Dafür haben die Unterföhringer in dem extrem wichtigen Spiel am Donnerstagabend gegen den FC Wacker München (19.30 Uhr) wieder den etatmäßigen Torwart an Bord mit Sebastian Fritz. Für die Innenverteidigung stehen auch wieder Optionen bereit mit Florian Orth und Kevin Flesch. Personell ist man in der Summe etwas besser aufgestellt, auch wenn noch viele potenzielle Startelf-Spieler passen müssen. Von Konstanz ist weit und breit keine Spur.

„Es ist schon geil, wenn so ein Münchner Traditionsverein wieder nach oben kommt“, sagt Andreas Faber über den FC Wacker, „aber es ist eben auch die Mannschaft mit 13 Punkten nach 13 Spielen.“ Der Aufsteiger befindet sich direkt an der Abstiegszone und wird wohl auch bis zum Saisonende hinten drin bleiben. Faber sieht für seine drei Punkte besser da stehenden Unterföhringer ein extrem wichtiges Spiel. Diese Duelle muss man gewinnen, um nicht voll hinten rein zu rauschen. Dazu kommt, dass der FCU in den kommenden Wochen ein alles andere als einfaches Programm vor der Brust hat. Es deutet aktuell vieles darauf hin, dass die Unterföhringer weiter in der unteren Tabellenhälfte festsitzen und sich die letzten vier bis fünf Teams irgendwie vom Hals halten muss. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Bulut (Filotas), S. Bahadir, Orth (Flesch), Awoudja – Gümüs, Fischer, Geiler, Tokoro, Larisch – Porr.