Baustellen im Umschaltspiel: Testspiel legt Ebersberger Defizite offen

Ebersberg – Schon der jüngste Test war ganz nach dem Geschmack von Ebersbergs Trainer Michael Hieber. Zeugte er doch von der Flexibilität seiner Spieler. Nicht wie geplant in Lerchenau traf man sich zum Duell mit dem Nord-Bezirksligisten, sondern im heimischen Jugendstadion. „Die haben sich erst am Spieltag um 9 Uhr gemeldet, dass ihr Platz nicht bespielbar ist“, so Hieber.

