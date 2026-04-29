Baustelle Trainerbank geschlossen

– Foto: SV Bad Bentheim

Manchmal braucht ein Verein keinen großen Bagger, sondern einfach den richtigen Mann mit Stallgeruch. Beim SV Bad Bentheim III ist diese Personalie nun gefunden: Philipp Neise übernimmt zur Saison 2026/27 den Trainerstuhl und soll einer Mannschaft im Abstiegskampf neues Leben einhauchen.

Die Suche ist beendet, der Trainerposten besetzt: Philipp Neise wird ab der kommenden Saison 2026/27 die Dritte Mannschaft übernehmen. Damit setzt der Verein auf eine interne Lösung mit reichlich Erfahrung und noch mehr Vereinsnähe.

Sportlicher Leiter Sven Somberg sieht in der Entscheidung einen Volltreffer. Neise habe die Dritte über Jahre als Spieler und Kapitän im oberen Drittel der zweiten Kreisklasse geführt und parallel 15 Jahre lang als Trainer in der Jugend unterstützt. Nun solle er diese gesammelten Qualitäten auch im Seniorenbereich von der Seitenlinie einbringen.

Die Aufgabe ist dabei klar umrissen: Die Mannschaft steckt im Abstiegskampf und soll mit dem frischen Impuls des neuen Coaches die Klasse halten. Gleichzeitig steht ein erneuter Umbruch an, der laut Verein wieder neues Leben in die Mannschaft bringen soll.

Neise selbst blickt bereits über die aktuelle Rettungsmission hinaus. Die Kaderplanung laufe schon, erklärte der neue Trainer, um die Weichen für eine entspanntere und erfolgreichere Saison 2026/27 zu stellen.

Hoffnung auf ruhigere Zeiten

Nach der Besetzung des Trainerstuhls ist zumindest eine zentrale Baustelle abgeschlossen. Jetzt soll aus der Personalentscheidung auch sportlicher Rückenwind werden, erst im Kampf um den Klassenerhalt und anschließend beim geplanten Neuaufbau. Philipp Neise bringt dafür vor allem eines mit: reichlich Kenntnis über die Dritte und das Innenleben des Vereins.

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