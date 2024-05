BauPokal: Das sind die oberpfälzer Kreissieger

Das Wetterchaos am vorvergangenen Wochenende hatte dafür gesorgt, dass in der Oberpfalz auch die Final-Four-Turniere im BauPokal bei den U15-Junioren nicht über die Bühne gehen konnten. Jetzt wurden sie nachgeholt – bei diesmal strahlendem Sonnenschein. So liefen die Wettkämpfe in den drei Spielkreisen.

Im Kreis Regensburg sahen die zahlreich anwesenden Zuschauer – darunter Kreisvorsitzender Harald Greß und Bezirksjugendleiter Heinz Zach – faire und spannende Spiele mit vielen Toren. In den beiden Halbfinals setzten sich der TSV Kareth-Lapperdorf (2:1) und die JFG Schwarze Laber (2:0) gegen den FSV Prüfening und die SG Donaubogen durch. Das Spiel um Platz 3 gewann Prüfening mit 4:1 gegen Donaubogen. Im Finale standen sich Kareth-Lappersdorf und Schwarze Laber gegenüber. Dabei hatten die Karether als Bezirksoberligist klar mit 6:0 das bessere Ende für sich. Der Kreisjugendausschuss Regensburg bedankt sich bei der JFG Schwarze Laber, die ihn als ausrichtender Verein für die Durchführung vor Ort sehr gut unterstützt hat und ihre Sportanlage in Parsberg zur Verfügung stellte.



Bereits am vergangenen Sonntag wurde auf dem Sportgelände des 1.FC Rieden vor ca. 150 Zuschauern die BauPokal-Endrunde des Kreises Amberg-Weiden nachgeholt. Es hatten sich der FC Weiden-Ost, die SpVgg Weiden, die SpVgg Ebermannsdorf und der Gastgeber SG Rieden qualifiziert. Das erste Halbfinale der beiden Bezirksoberligisten SpVgg Weiden und SpVgg Ebermannsdorf war heiß umkämpft und endete mit einen knappen 1:0-Sieg für die Weidener. Im zweiten Semifinale schlug sich der Kreisligist und Underdog aus Rieden gegen Weiden-Ost (BOL) wacker und musste sich erst nach heftiger Gegenwehr am Ende mit 2:4 geschlagen geben. Die beiden Tore der Vilstaler erzielte Simon Richthammer. Die beiden Verlierer spielten anschließend das kleine Finale, das die Ebermannsdorfer klar mit 4:0 für sich entscheiden konnten. Das Endspiel war ebenfalls eine einseitige Angelegenheit. 5:0 hieß es nach zweimal 25 Minuten im Weidener Stadtduell für den BauPokal-Endrundengewinner SpVgg SV Weiden, der an diesem Tag ohne Gegentor blieb.



Das Stadion am Roten Steg in Bad Kötzting diente als Schauplatz für das Endspiel im Kreis Cham/Schwandorf. Bereits im Vorfeld waren die beiden Semifinals über die Bühne gegangen. Hier waren die SG Haselbach (2:0 beim ASV Burglengenfeld) und der 1. FC Bad Kötzting nach einem Elfmeterkrimi (5:4 n.E. bei der JFG Drei Wappen Oberpfalz) als Sieger hervorgegangen. Am gestrigen Mittwoch nun standen sich Bad Kötzting und die SG Haselbach im Finale gegenüber. Und es sollte eine klare Angelegenheit werden: Mit 4:0 setzte sich die angereiste Spielgemeinschaft aus Schwandorf vor 80 Schaulustigen durch – und wurde so als klassenhöheres Team ihrer Favoritenrolle gerecht gegen den Kreisligisten.



Durch den Turniersieg haben sich die drei Mannschaften für das Bezirksfinale qualifiziert, welches am Donnerstag, den 9. Mai in Schwandorf ausgetragen wird.