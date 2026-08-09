Baunis werden um den Lohn gebracht – Rothosen geraten unter die Räder

– Foto: Janina Alheit

Der zweite Spieltag hat den drei nordhessischen Hessenligisten keinen Sieg gebracht. KSV Baunatal musste sich trotz zahlreicher Möglichkeiten mit einem unentschieden begnügen, der CSC 03 Kassel kassierte beim starken Aufsteiger Unter-Flockenbach die nächste deutliche Niederlage und KSV Hessen Kassel II verlor seine Heimpremiere gegen den Hanauer SC mit 0:2. Damit wartet neben den Rothosen auch Baunatal nach zwei Partien noch auf den ersten Dreier, während die Junglöwen bei drei Punkten stehen.

Zwei aberkannte Treffer sorgen für Ärger

Es war ein torloses Remis, das sich für die Baunis eher wie eine Niederlage angefühlt haben dürfte. Die Gastgeber bestimmten über weite Strecken das Geschehen und hatten bereits in der ersten Halbzeit zweimal Grund zum Jubeln – doch weder Egli Milloshajs Abschluss, bei dem der Ball nach HNA-Angaben bereits hinter der Linie war, noch Paul Kohlstädts vermeintliches 1:0 wurden anerkannt. Dazu traf Milloshaj per Kopf die Latte und ließ auch nach der Pause weitere gute Möglichkeiten liegen. Gießen entwickelte insbesondere im zweiten Durchgang kaum noch offensive Gefahr, sodass Baunatal am Ende zwar den ersten Saisonpunkt verbuchte, einem möglichen ersten Sieg aber deutlich näher war. Nächster schwerer Rückschlag für die Rothosen

Beim CSC 03 verschärft sich dagegen der Fehlstart. Bis kurz vor der Pause hielt die Mannschaft von Trainer Jaroslaw Matys beim Aufsteiger noch das 0:0, ehe Ilya Ertanir die Gastgeber in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel brachen dann innerhalb weniger Minuten alle Dämme: Müslüm Arikan und erneut Ertanir erhöhten bis zur 52. Minute auf 3:0, anschließend schraubten Linus Hebling, Lennox Schmitt und Davis Bergbauer das Ergebnis auf 6:0. Nach dem 1:5 gegen Darmstadt II steht der CSC damit nach zwei Spieltagen bei 1:11 Toren und muss möglichst schnell defensive Stabilität finden. Euphorie erhält ersten Dämpfer