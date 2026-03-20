Baunis vor unangenehmer Aufgabe – CSC empfängt Spitzenteam

Der 24. Spieltag hält für Nordhessen erneut drei sehr unterschiedliche Aufgaben bereit: SV Weidenhausen muss in Friedberg bestehen, KSV Baunatal will in Hummetroth ihren Platz in der Spitzengruppe festigen – und CSC 03 empfängt mit dem FC Gießen eines der aktuell stärksten Teams der Liga.
Mehr als nur Moral gefordert
Die Adler fahren als Vorletzter zu einem Gegner aus dem oberen Mittelfeld, der mit 35 Punkten auf Rang sechs steht und damit eine klar bessere Ausgangslage mitbringt. Nach dem 1:3 gegen Eintracht Frankfurt II blieb für Weidenhausen zwar der Eindruck eines ordentlichen Auftritts gegen den Spitzenreiter, tabellarisch hilft das aber kaum noch weiter. Aus nordhessischer Sicht geht es deshalb vor allem darum, in Friedberg wieder etwas Zählbares mitzunehmen – zumal die Lage im Tabellenkeller bei nur 13 Punkten immer prekärer wird. Aus den letzten vier Duellen der beiden Teams verlor Weidenhausen lediglich eins, was Mut machen könnte.
Unangenehmer Prüfstein
Für die Baunis ist das Gastspiel in Hummetroth ein Spiel mit Substanz: Baunatal reist als Tabellenvierter an, während Hummetroth nach drei Punkten Abzug wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Akteurs in einem Vorbereitungsspiel plötzlich mitten im Abstiegskampf steckt – zuletzt aber mit dem klaren 4:0 gegen Weidenhausen ein deutliches Lebenszeichen setzte. Nach dem 3:3 gegen Eddersheim, als eine 3:1-Führung noch aus der Hand gegeben wurde, dürfte für das Team von Tobias Nebe diesmal vor allem wichtig sein, die eigene gute Ausgangslage über 90 Minuten sauber zu verwalten. Im oberen Tabellendrittel ist weiter viel Bewegung drin – gerade deshalb wäre ein Auswärtssieg ein wertvoller Schritt, um Rang vier zu festigen.
Schweres Heimspiel
Die Rothosen haben sich mit dem späten 3:3 in Fernwald wenigstens ein kleines Lebenszeichen erarbeitet, nun wartet mit dem FC Gießen aber ein Gegner aus dem oberen Regal. Gießen ist Tabellendritter, hat bereits 40 Punkte gesammelt und bringt mit 52 Treffern eine der gefährlichsten Offensiven der Liga mit nach Kassel. Für den CSC wird es deshalb vor allem darauf ankommen, die jüngst gezeigte Moral mit mehr defensiver Stabilität zu verbinden – denn mit bereits 56 Gegentoren bleibt genau dort das größte Problem des Aufsteigers.