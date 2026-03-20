Baunis vor unangenehmer Aufgabe – CSC empfängt Spitzenteam 24. Spieltag der Hessenliga von Jan Gundlach · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Der 24. Spieltag hält für Nordhessen erneut drei sehr unterschiedliche Aufgaben bereit: SV Weidenhausen muss in Friedberg bestehen, KSV Baunatal will in Hummetroth ihren Platz in der Spitzengruppe festigen – und CSC 03 empfängt mit dem FC Gießen eines der aktuell stärksten Teams der Liga.

Mehr als nur Moral gefordert

Morgen, 15:00 Uhr Türk Gücü Friedberg TG Friedberg SV Weidenhausen SV Weidenhausen 15:00 live PUSH

Die Adler fahren als Vorletzter zu einem Gegner aus dem oberen Mittelfeld, der mit 35 Punkten auf Rang sechs steht und damit eine klar bessere Ausgangslage mitbringt. Nach dem 1:3 gegen Eintracht Frankfurt II blieb für Weidenhausen zwar der Eindruck eines ordentlichen Auftritts gegen den Spitzenreiter, tabellarisch hilft das aber kaum noch weiter. Aus nordhessischer Sicht geht es deshalb vor allem darum, in Friedberg wieder etwas Zählbares mitzunehmen – zumal die Lage im Tabellenkeller bei nur 13 Punkten immer prekärer wird. Aus den letzten vier Duellen der beiden Teams verlor Weidenhausen lediglich eins, was Mut machen könnte. Unangenehmer Prüfstein

Morgen, 15:00 Uhr SV Hummetroth Hummetroth KSV Baunatal KSV Baunatal 15:00 live PUSH

Für die Baunis ist das Gastspiel in Hummetroth ein Spiel mit Substanz: Baunatal reist als Tabellenvierter an, während Hummetroth nach drei Punkten Abzug wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Akteurs in einem Vorbereitungsspiel plötzlich mitten im Abstiegskampf steckt – zuletzt aber mit dem klaren 4:0 gegen Weidenhausen ein deutliches Lebenszeichen setzte. Nach dem 3:3 gegen Eddersheim, als eine 3:1-Führung noch aus der Hand gegeben wurde, dürfte für das Team von Tobias Nebe diesmal vor allem wichtig sein, die eigene gute Ausgangslage über 90 Minuten sauber zu verwalten. Im oberen Tabellendrittel ist weiter viel Bewegung drin – gerade deshalb wäre ein Auswärtssieg ein wertvoller Schritt, um Rang vier zu festigen. Schweres Heimspiel

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr CSC 03 Kassel CSC 03 Kassel FC Gießen FC Gießen 14:00 PUSH